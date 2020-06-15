Що буде з кінотеатром "Київ". Суд підтвердив законність передачі в оренду

Суд підтвердив законність передачі Київською міською державною адміністрацією (КМДА) будівлі ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" в оренду ТОВ "Сінема-Центр".

Про це сказано в повідомленнях КМДА та компанії "Сінема сіті", передають Українські Новини.

"Касаційний суд у складі Верховного Суду поставив крапку в спорах про правомірність перемоги ТОВ "Сінема-Центр" у аукціоні і підтвердив її законність. Аукціон ініціював Департамент комунальної власності КМДА про передачу будівлі кінотеатру "Київ" у користування на правах оренди", — сказано в повідомленні КМДА.

При цьому підкреслюється, що Департамент культури наполягає на необхідності збереження історичної та культурної цінності кінотеатру.

"Новий орендар повинен продовжувати роботу кінотеатру у форматі фестивального центру столиці. Ми бачимо тільки один сценарій майбутнього кінотеатру "Київ" - зберегти і його будівлю, і функціонал. Це локація для проведення міжнародних подій і показу сучасного українського кіно", — сказала директор департаменту Діана Попова.

"Сінема сіті" запевнила в тому, що збереже історичну та культурну цінність кінотеатру.

"Ми зобов'язалися зберегти традиції, пов'язані з "Києвом", його концепцію і зміцнимо статус прем'єрної флагманської кіномайданчика столиці. На наше глибоке переконання, кінотеатр також повинен стати центром демонстрації сучасного українського кіно".

"Сінема Сіті" забезпечить якісну інфраструктуру, створить сучасний технологічний кіномайданчик і при цьому збереже історичну та культурну цінність кінотеатру "Київ". Наша команда забезпечить продовження роботи кінотеатру у форматі фестивального центру столиці, а також готова до співпраці з усіма вітчизняними та міжнародними кинофестивалями", — сказано в повідомленні компанії.

КМДА зазначає, що наразі йде узгодження проекту реставрації кінотеатру.

"Сінема сіті" обіцяє, що зробить все можливе, щоб якомога швидше відновити роботу "Києва".

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 року КМДА оголосила конкурс для передачі в оренду будівлі кінотеатру "Київ" на 10 років.

"Сінема-центр" переміг в аукціоні з орендною платою в 2,1 млн гривень.