Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ

Перехід на стимулююче регулювання в галузі розподілу електроенергії підніме ціну на продукти споживчого кошика лише на 3-4 копійки. Таку інформацію оприлюднили РБК, посилаючись на дані Міністерства фінансів.

В середньому по Україні тариф за розподіл електроенергії становить 20% усього тарифу за електроенергію. Якщо компанії-оператори перейдуть на RAB-регулювання, то роздрібний тариф може зрости на 10-12%.

При цьому вартість послуг з розподілу електроенергії у структурі собівартості товарів споживчого кошика – від 0.4 до 3.3%. Журналісти з'ясували, як зростання тарифу на розподіл електроенергії позначиться на ціні хліба:

"В середньому буханець коштує 16 гривень 84 копійки. Частка витрат на електроенергію в собівартості – 2.3%. Це 39 копійок. Зростання роздрібного тарифу – 10% від цих 39 копійок. Тобто всього 4 копійки".

Разом з тим аналітики стверджують, що міф, що RAB-регулювання призведе до зростання тарифів і цін на товари штучно створюється популістами, користуючись страхом населення про високих тарифах.

"Опитування Центру Разумкова показало, що найважливішими темами українці вважають "зниження тарифів" та "підвищення зарплат". Цим користуються політики-популісти, які грають на емоціях мас, щоб підняти рейтинг", – йдеться в розслідуванні.

Журналісти стверджують, що виробництво RAB-тарифу – необхідний крок для вирішення проблеми зношеність електромереж та її наслідків – аварій і стрибків напруги. Екс-посол США в Україні, старший віце-президент IHS Energy Карлос Паскуаль описав це так:

"Впроваджуючи RAB-регулювання, країни прагнуть отримати не тільки низькі ціни на електрику, але і створити інфраструктуру, яка дозволяє користуватися сучасними технологіями та інноваціями, надавати більш екологічні і дешеві технології споживача".

Нагадаємо, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що система тарифоутворення "Витрати+" вичерпала себе. Їй на заміну має прийти стимулюючі тарифи.