Аграрії просять Президента не допустити мита на дизпаливо – можуть подорожчати продукти

Аграрії просять Президента України Володимира Зеленського не допустити запровадження мита на імпортне дизельного паливо та скраплений газ, внаслідок якого аграрії додатково витратять майже 2 млрд гривень, а для українців суттєво зросте вартість продуктів харчування.

Відкрите звернення до Президента опубліковано на сайті Аграрного союзу України.

У Аграрному союзі закликали Президента та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися в ситуацію та не допустити ухвалення Міжвідомчою комісію з міжнародної торгівлі при Мінекономіки руйнівного для економіки рішення про запровадження мита на імпортоване дизельне паливо та зріджений газ.

"У разі ухвалення рішення про введення мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до здорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд гривень. Відповідно вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки", – зазначено у документі.

Аграрії нагадали, що цього року Україна опинилася украй важкому становищі: посуха, світова криза та пандемія COVID-19. Через усі перелічені чинники восени країна може зіткнутися з підвищенням цін на продукти харчування.

"Проте цього мало окремим, наближеним до влади, олігархам. Прикриваючись псевдопатріотичними гаслами, компанії "Укрнафта", "Укргазвидобуток" та "Укртатнафта" ініціювали запровадження мита на дизель та зріджений газ. Цього тижня рішення за їхньою заявою має ухвалити Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", – наголосив Аграрний союз України.

Цього, вважають автори звернення, допустити не можна. Подібне країна вже проходила у 2019 році, коли після введення мит на дизель та скраплений газ усі постачальники підняли ціни на ці види пального.

"У підсумку, на країну чекає інфляція, спричинена лише апетитами олігархів. І це – на додачу до посухи, світової кризи та пандемії COVID-19. Це неприховане олігархічне мародерство!" – підсумовують аграрії.