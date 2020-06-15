Україна та Пакистан планують розширити співпрацю в авіаційних та аерокосмічних проектах

Взаємовідносини між Україною та Ісламською республікою Пакистан (ІРП) розвиваються динамічно і на взаємовигідній основі. Як повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND), діапазон зміцнення співробітництва між двома країнами простягається від морських глибин до космічного простору.

Меморандум про взаємопорозумінняміж двома державами було підписано в 2017 році. Зокрема - щодо спільного виробництва танків у Пакистані. У зв'язку з цим, основні бойові танки "Аль-Халіда" модернізуються за допомоги українського досвіду. Пакистан і Україна вже досить давно співпрацюють у різних оборонних проектах, і тому цей Меморандум не з'явився несподівано.

Зокрема, під час Міжнародної оборонної виставки і семінару (IDEAS), представники оборонного концерну УкрОбронПром, почали переговори з Міністерством оборонного виробництва Пакистану. Було проведено обмін думками щодо розширення військово-технічного співробітництва в галузі бронетанкового будівництва. Зокрема - матеріально-технічного забезпечення, технічного обслуговування, ремонту та постачання обладнання для модернізації бойової техніки. Крім того заплановані угоди з модернізації та виробництва авіаційної і морської техніки, боєприпасів і високоточноъ протитанковоъ зброї. На засіданні представники України також поінформували Федерального міністра оборонного виробництва Пакистану про регіональну геополітичну ситуацію.

Разом із тим, головнокомандувач ВПС Пакистану заявив, що ремонт літаків, навчання пакистанських фахівців з технічного обслуговування та модернізації вертольотів ВПС так само можуть бути укладені з Україною. Представники української делегації заявили, що країна готова надати Пакистану найширший спектр послуг з ремонту літаків.

Аналітики оборонного сектору вважають, що дві країни можуть працювати спільно і шукати ринки в третіх країнах, особливо в оборонному секторі. Тим більше, якщо Пакистан буде співфінансувати українські програми, він отримає частку володіння і частку у виробництві для використання як в Пакистані, так і в Україні.

В сфері економіки обидві країни мають можливості співпрацювати в галузі сільського господарства, промисловості та інших послуг. Передові розробки можуть бути зроблені в області штучного інтелекту, квантових обчислень і космосу.

Неоліберальна модель співпраці забезпечить взаємну вигоду і обидві країни виграють в даній ситуації. Це можна зробити досліджуючи сильні сторони обох. В цьому відношенні перевага Пакистану полягає в його ресурсах робочої сили і досвіду в галузі оборони, таких як розробка винищувачів, таких як JF-17, танків і боєприпасів. Досвід України, як вважають в цій країні, полягає, зокрема, в модернізації і виробництві літаків середньої і великої дальності. Крім того, як вважають у Пакистані, у нашої країни є розвинена інфрастурктура важкої промисловості і її база в комерційних і приватних транспортних засобах.

Так само, як вважають аналітики, в обох країн є можливість домовитися про обмін візитами членів торгово-промислових палат, щоб отримати більш глибоке розуміння економіки одна одної. Ці обмінні візити можуть допомогти в розвитку співробітництва у відповідних галузях. Більш того, пакистанська діаспора в Україні може зіграти ключову роль у зміцненні зв'язків між двома країнами.