Україні необхідна програма розвитку системи охорони здоров'я та фармацевтики – Никифорчин

Епідемія COVID-19 в Україні показала, що охорона здоров'я і фармацевтика є для держави стратегічними напрямками, невід'ємною частиною системи національної безпеки. Тому цим галузям необхідна державна програма розвитку і підтримки.

Таку думку в інтерв'ю Pharma.net.ua висловив директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин.

Він підкреслив, що пандемія стала глобальним викликом для всіх країн і звернула увагу суспільства на те, що фармацевтика - це не просто бізнес, але ще й важлива складова системи охорони здоров'я.

"Ті країни, яким пощастило зберегти або побудувати сильну фармпромисловість, опинилися у більш виграшному становищі. Україна теж має розвинений фармсектор, проте політика держави щодо цієї важливої, фактично стратегічної, сфери бізнесу не до кінця зрозуміла. На сьогоднішній день держава і фарма рухаються абсолютно паралельними курсами, про неї згадують лише тоді, коли в цьому виникає гостра необхідність. Епідемія показала, що охорона здоров'я є стратегічним напрямком, невід'ємною частиною національної безпеки. Та хотілося б бачити чітку програму розвитку та підтримки системи охорони здоров'я в цілому і фармацевтики, як її складової, зокрема", - зазначив Никифорчин.

Директор з медичних питань "Дарниці" також додав, що реалізація такої програми буде вигідною і державі, і звичайним громадянам, а також підвищить точність планування у роботі фармкомпаній.

"У стратегічному плані це дозволить правильніше розуміти довгострокові потреби і політику держави в системі охорони здоров'я; коректно формувати майбутній продуктовий портфель; збільшить доступність ліків в майбутньому; прискорить вихід нових ліків, імпортозаміщення і зменшить фінансове навантаження на бюджет відповідно", - підкреслив Никифорчин.

Європейська комісія планує до кінця року представити Фармацевтичну стратегію ЄС, що охоплює увесь життєвий цикл фармацевтичних продуктів - від наукових відкриттів до авторизації доступу пацієнтів. В опублікованій дорожній карті Комісія викладає 6 питань, які вона має намір вирішити з допомогою майбутньої стратегії, включаючи доступ до ліків та їх доступність; брак необхідних ліків, таких, як антибіотики та вакцини; та екологічні ризики, що пов'язані з виробництвом, використанням та утилізацією ліків.

Зокрема, Комісія розглядає способи зниження залежності від іноземного виробництва та підвищення конкурентоспроможності європейських компаній.

У квітні через пандемію коронавірусу "Дарниця" змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. На початку червня "Дарниця" запустила виготовлення нового антисептичного засобу за рецептурою, що відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У вересні 2019 року компанія провела ребрендинг та заявила про початок процесу масштабної трансформації – зокрема, курсі на діджиталізацію всіх бізнес-процесів і створення міжнародного бренду.