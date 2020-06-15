"Вгамуйся, соросятино". Гончарук виступив з обвинуваченнями на адресу Шмигаля, - ЗМІ

Екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розкритикував свого наступника Дениса Шмигаля, а також нинішній уряд. На його думку, за останні 3 місяці Україна зробила 10 кроків назад. Відповідний пост Гончарук опублікував у Facebook, інформує портал strana.ua.

"У п'ятницю уряд звітував про 100 днів своєї діяльності, намагаючись представити це як досягнення і перемоги. Насправді, за ці останні 3 місяці Україна зробила 10 кроків назад. Де-факто, це були 100 днів керівництва економікою країни без будь-якої програми і стратегії. Що неприпустимо, особливо в умовах світової пандемії. Неузгоджені, хаотичні кроки влади вже мають свої наслідки для України", - написав Гончарук.

На його думку, український уряд показав свою бездіяльність в умовах епідемії коронавірусу. Також, Гончарук вважає, що значно постраждала галузь енергетики.

"Енергетика працює без міністра і втрачає мільярди. Фактично за ці 100 днів галузь втратила керованість. Хаос в уряді сприяв накопиченню величезного боргу в 20 млрд гривень, з яких 6 млрд борг перед "Енергоатомом" і 14 млрд - перед інвесторами в "зелену" енергетику. Зростає соціальна напруга у вугільній і суміжних галузях", - заявив екс-прем'єр.

Крім того, на думку Гончарука, відбулося згортання вільного ринку та перехід до "протекціонізму в інтересах багатих за рахунок бідних".

"Провалена програма дешевих кредитів 5-7-9. Ця програма могла стати драйвером виходу малого і середнього бізнесу з кризи. Однак із запланованих на 2020 рік 50 тис заявок фактично видано лише пару сотень", - написав Гоначрук.

Він також розкритикував уряд за внесених ним змін до бюджету, нереалізованої програми по створенню 500 тис робочих місць, втрачених темпів реформ втрачено повністю.

Опублікувавши свій аналіз діяльності Кабміну, Олексій Гончарук зіткнувся з хвилею критики в коментарях. Там його звинувачують у неефективній роботі на посаді прем'єра, нагадують, що він сам називав себе профаном в економіці, і навіть пишуть: "Вгамуйся, соросятина".

"Кожен вважає себе стратегом, бачачи бій з далека. В бою вже брав участь", - зазначає журналіст Олег Арестархов.

"Так ви ж були там 100 днів тому... А зараз вже знаєте як треба системно і швидко вивести країну з кризи", - написав Василь Тишков.

"Ви подивіться, ви створили дефіцит бюджету в 60 млрд... Спочатку ви говорили, що ви одна команда, а тепер критикуєте. Ви самі нічого не зробили, все провалили", - вважає Валентин Зайцев.