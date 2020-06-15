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  • 18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян"
15 червня 2020, понеділок, 13:14 15
Прес-центр 2020-06-15T14:15:33+03:00
Українські Новини
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських

18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян"

Алина Заика

18 червня 2020 року, о 16:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (Київ, вул. Еспланадна, 20 - перший поверх) відбудеться  круглий стіл за участю представників влади, регуляторних служб, громадських організацій, власників аптечних мереж на тему: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян".

Організатор заходу: ГС "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)".

Учасники:

  • Ігор Червоненко, голова правління ГС "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)", власник аптечної мережі "Аптека Доброго Дня";
  • Михайло Радуцький, народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
  • Сергій Кузьміних, народний депутат, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
  • Оксана Дмитрієва, народний депутат, заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
  • Роман Ісаєнко, голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
  • Олександр Комаріда, генеральний директор Фармацевтичного директорату МОЗ України;
  • Михайло Пасічник, радник керівника Офісу Президента України;
  • Тетяна Котляр, голова ГС "Всеукраїнська фармацевтична спілка "Фарм Україна";
  • Андрій Ахтирський, компанія АНЦ;
  • Тетяна Демченко, ГО "Всеукраїнська аптечна палата";
  • Владислав Онищенко, голова правління Споживачів медичних послуг лікарських засобів та медичних виробів;
  • Євген Смичок, голова правління Асоціації фармацевтів України.      

Нагадаємо, у березні Уряд дозволив дистанційну торгівлю і доставку ліків та супутніх товарів у період карантину (Постанова КМУ № 220). Нині ж, окремі представники бізнесу, які не мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, активно закликають владу дозволити дистанційну торгівлю і доставку ліків на постійній основі. 

Під час круглого столу  будуть обговорені  питання щодо ризиків, пов’язаних з легалізацією в законодавчому полі онлайн-торгівлі та поштової доставки лікарських засобів. Мова також йтиме про те, хто насправді має цим займатися в Україні, які зміни необхідно внести в законодавство, аби визначити відповідальність за такий вид діяльності, щоб пацієнти, замовляючи та отримуючи ліки через інтернет, почувалися в безпеці і якомога менше наражалися на шахраїв, ризикуючи власним здоров’ям.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Контакти організатора(ГС АПАУ): (044) 223 06 90 та (097) 522 20 31 або press.apau@gmail.com

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса пресцентру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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