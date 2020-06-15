Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського

Рік тому Ви зайняли пост Президента країни завдяки унікальному рівню підтримки з боку українських громадян. Ви прийшли в політику, не маючи політичного і державного досвіду.

Думаю, сьогодні Ви погодитеся з тим, що для громадян України і, сподіваюся, для Вас ні перше, ні друге не є підставою, щоб зняти відповідальність за те, що відбувається в країні.

Це величезна відповідальність, яка лягла на Ваші плечі не в найпростіший момент як української, так і світової історії. Але історія не бере до уваги складнощів та застережень. Вона пам'ятає і вшановує тих, хто впорався із викликами, що стояли перед ним. Їй не видаси сценарій, її не змусиш зняти зайвий дубль.

Але я далекий від думки закликати Вас замислитися про своє місце та роль в історії. Громадяни України покликали саме Вас на пост Президента для того, щоб Ви відповіли на ті виклики, які стоять перед Вами сьогодні. Вважаю, що дискусія щодо вирішення цих проблем стосується всіх українців, а тому має відбуватися в публічній площині.

Перший виклик, на який свого часу не зміг відповісти Порошенко (а Український народ обрав його Президентом саме для цього), - припинення збройного конфлікту на Донбасі та встановлення миру в Україні.

Сьогодні на Донбасі продовжують гинути й отримувати поранення військовослужбовці та мирні громадяни. Цей збройний конфлікт стримує розвиток нашої країни, і 70% українців називають його ключовою проблемою.

Невідворотно наближається час, коли Вам доведеться відповісти на запитання: "Чого досяг Президент у встановленні миру на Сході України?". І Ви здивуєтеся, як мало тоді поруч із Вами залишиться тих, хто сьогодні надуває щоки, розмірковуючи про "переселенців, які представляють ОРДЛО", ""будапештський формат" без Росії" та інші умоглядні досягнення української дипломатії. Для встановлення миру є один реальний інструмент - Мінські угоди. І їх треба виконувати. Зрозуміло, це важко. І націонал-радикали виступають категорично проти цього. Але я сподіваюся і щиро вірю, що Ви не Президент націонал-радикалів, як колишній глава держави. Для вирішення цього завдання Вам будуть необхідні сила, і підтримка, і допомога, яку Ви обов'язково отримаєте, діючи в інтересах українських громадян. Від Вас потрібна тільки готовність діяти і рішучість, яку треба продемонструвати.

Другий виклик - це тарифи на житлово-комунальні послуги. Сьогодні вони просто непосильні для українців. Тарифи роздуті, а цифри взяті з голови. Для окремих ділків тарифи стали джерелом збагачення, а ось для мільйонів наших співгромадян - причиною зубожіння, банальним грабунком народу. Численні ініціативи МВФ, спрямовані на затягування тарифної зашморгу, лише переконують людей у цьому. Українці добре пам'ятають і легко можуть порівняти, що раніше газ коштував дорожче, а платили вони менше.

Змінити цю ситуацію непросто. Саме Президент, який думає про свій народ, зобов'язаний дати бій численній банді шахраїв і мародерів, олігархів, корумпованих чиновників і міжнародних лихварів, які й надалі наживаються завдяки тому, що українці все більше бідніють. Не можна боятися тих, хто грабував країну при Порошенку і продовжує робити це сьогодні, адже вони грабують і Вас теж, навіть якщо Ви цього поки не помічаєте.

Третій виклик - необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина - не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншого. Не йдіть на повідку у "професійних патріотів", бо опинитеся з ними в одному човні, а нічого іншого, крім як кричати про нібито любов до України, вони не вміють, термін політичної придатності їх короткий, та й особливою повагою навіть у власному середовищі користуються лише ті з них, хто присмоктався до тих чи інших міжнародних грантів. Захистіть російську та мови національних меншин. Ви заслужите шану людей, подяку російськомовних громадян, представників інших національностей та об'єктивні оцінки зарубіжних партнерів. Саме в питанні мови, на мою думку, у Вас найсильніше проявляється спадщина акторської минулого - готовність грати роль і брати участь у чужих сценаріях. І те, що було Вашої силою і демонстрацією таланту, сьогодні стає слабкістю. Так буває.

Президент повинен прийняти реальність, в якій він існує - ту Україну, про яку Ви дізналися, можливо, навіть більше, ніж хотіли, її проблеми та труднощі, бажання і очікування. Але це неминуче доведеться зробити, якщо Ви хочете будувати Україну, а не робити вигляд, що будуєте її, покращувати життя людей, а не "проводити реформи".

Якщо Ви хочете зробити Україну успішною країною, то Вам варто почати з себе. А бути успішним для Президента не означає йти шляхом концентрації своєї влади, як це робили і Ющенко, і Янукович, і Порошенко.

Успіх Президента передусім залежить від створення сильної та професійної команди. І розраховувати Ви можете тільки на тих, хто вміє працювати, професійно підготовлений для цього і хоче добиватися потрібного для країни результату.

Голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.