Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників

У першому півріччі 2020 р. чисельність персоналу Прогрестех-Україна зросла на 14% - до 1 тис осіб. Понад 90% з них - інженери, повідомляється на інтернет-сайті компанії.

Інженерний штат збільшено до 920 спеціалістів, створено протягом перших 6 місяців року близько 100 нових високоінтелектуальних робочих місць.

Як повідомлялося, інженерна компанія Прогрестех-Україна задіяна в найбільших міжнародних авіабудівних програмах. Зокрема, основним партнером і замовником її є компанія Boeing.

В компанії Прогрестех-Україна зазначають, що опікуються працевлаштуванням молодих спеціалістів, і попри карантин продовжили підготовку інженерного резерву на базі власних освітніх центрів у Києві, Харкові й Дніпрі, запровадивши дистанційну форму навчання.

"За результатами тестування й співбесід із претендентами, цього року до інженерної команди Прогрестех-Україна вже долучилися близько 50 випускників навчальних програм компанії", - повідомили в компанії.

Раніше повідомлялося, що інженери Прогрестех-Україна приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери. За інформацією компанії, першим їхнім проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Група компаній Progresstech зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. Прогрестех-Україна заснована в 2007 році, центральний офіс розташований в Києві. Компанія надає інженерні послуги й розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Входить до першої трійки інженерно-конструкторських центрів України.