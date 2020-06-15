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  • Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників
15 червня 2020, понеділок, 10:39 366
Економіка 2020-06-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників

Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників

Тетяна Зотова
Boeing, Космонавтика, авіація, Progresstech, Інженери
Авіація, літак Boeing. Фото: progresstech.ua
Авіація, літак Boeing. Фото: progresstech.ua

У першому півріччі 2020 р. чисельність персоналу Прогрестех-Україна зросла на 14% - до 1 тис осіб. Понад 90% з них - інженери, повідомляється на інтернет-сайті компанії.

Інженерний штат збільшено до 920 спеціалістів, створено протягом перших 6 місяців року близько 100 нових високоінтелектуальних робочих місць.
Як повідомлялося, інженерна компанія Прогрестех-Україна задіяна в найбільших міжнародних авіабудівних програмах. Зокрема, основним партнером і замовником її є компанія Boeing.
В компанії Прогрестех-Україна зазначають, що опікуються працевлаштуванням молодих спеціалістів, і попри карантин продовжили підготовку інженерного резерву на базі власних освітніх центрів у Києві, Харкові й Дніпрі, запровадивши дистанційну форму навчання.
"За результатами тестування й співбесід із претендентами, цього року до інженерної команди Прогрестех-Україна вже долучилися близько 50 випускників навчальних програм компанії", - повідомили в компанії.
Раніше повідомлялося, що інженери Прогрестех-Україна приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери. За інформацією компанії, першим їхнім проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.
Група компаній Progresstech зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. Прогрестех-Україна заснована в 2007 році, центральний офіс розташований в Києві. Компанія надає інженерні послуги й розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Входить до першої трійки інженерно-конструкторських центрів України.

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