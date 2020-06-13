Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн

Президент Burisma Group Микола Злочевський відреагував на заяви директора НАБУ Артема Ситника і керівника САП Назара Холодницкого, озвучені на спільній прес-конференції про нібито вчинені неправомірні дії в інтересах компанії Burisma Group і її керівництва.

Зокрема, компанія заявила, що ні Микола Злочевський, ні інші співробітники компанії не мають ніякого відношення до озвучених подій.

Микола Злочевський ні до кого не звертався з проханнями про вчинення неправомірних дій та жодним чином не сприяв таким діям; а також не має відношення до продемонстрованих засобів або яких-небудь очікування стосовно подарунків до дня народження.

"Будь-яка згадка Burisma Group і її власника розцінюється компанією як провокація, тому компанія звертається до медіа з проханням не маніпулювати неперевіреною інформацією", – повідомляється на сайті компанії.