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13 червня 2020, субота, 15:14 325
Економіка 2020-06-13T16:15:01+03:00
Українські Новини
Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн

Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн

Ольга Фандорина
НАБУ, Burisma, САП, Burisma Group, Назар Холодницький, Артем Ситник, Микола Злочевський

Президент Burisma Group Микола Злочевський відреагував на заяви директора НАБУ Артема Ситника і керівника САП Назара Холодницкого, озвучені на спільній прес-конференції про нібито вчинені неправомірні дії в інтересах компанії Burisma Group і її керівництва.

Зокрема, компанія заявила, що ні Микола Злочевський, ні інші співробітники компанії не мають ніякого відношення до озвучених подій.

Микола Злочевський ні до кого не звертався з проханнями про вчинення неправомірних дій та жодним чином не сприяв таким діям; а також не має відношення до продемонстрованих засобів або яких-небудь очікування стосовно подарунків до дня народження.

"Будь-яка згадка Burisma Group і її власника розцінюється компанією як провокація, тому компанія звертається до медіа з проханням не маніпулювати неперевіреною інформацією", – повідомляється на сайті компанії.

 
 
 
 
 
 
 
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