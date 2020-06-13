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13 червня 2020, субота, 11:17 468
Політика 2020-06-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Burisma Group заперечує свою причетність до подій, зазначених у повідомленнях правоохоронних органів та ЗМІ

Burisma Group заперечує свою причетність до подій, зазначених у повідомленнях правоохоронних органів та ЗМІ

Валерия Драгомирова
НАБУ, Burisma, САП, Назар Холодницький, Артем Ситник, Кіча, Ільяшенко

Сьогодні вночі Burisma Group на офіційному сайті і facebook-сторінці оприлюднила повідомлення, що "Burisma Group і її керівництво не мають ніякого відношення до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і деяких ЗМІ про участь у неправомірних діях. Щоб уникнути спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень і припущень. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків і відстоює інтереси енергонезалежності України".

Таким чином компанія заперечує зв'язок з людьми, затриманих при спробі дати $6 млн керівництву НАБУ і САП. Вчора ввечері НАБУ заблокувало на виїзді з паркінгу ДПС міста Києва два автомобілі, один з автомобілів належить заступнику начальника ДПС м. Києва Ілляшенку Миколі Вікторовичу. У ЗМІ фігурує інформація про трьох затриманих у зв'язку з хабарем керівництву правоохоронних органів, серед них Микола Ільяшенко і Андрій Кіча.

Burisma Group офіційно дистанціювалася від операції САП і НАБУ і затриманих, в спробі підкупу Ситника і Холодницкого.

У компанії заявляють, що ні Ільяшенко, ні Кіча не є співробітниками Burisma Group і не могли бути ким-небудь уповноваженими на виконання якихось домовленостей.

Микола Ільяшенко є першим заступником начальника Головного управління ДПС в. м. Києві, державний службовець 4 рангу. Ілляшенко працює на цій позиції з 2015 року.

Андрій Кіча вже шість місяців займається індивідуальною адвокатською діяльністю і є членом Національної Асоціації Адвокатів України.

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