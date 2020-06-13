Сьогодні 6 річниця визволення Маріуполя від бойовиків

Маріуполь звільнили від бойовиків 13 червня 2014 року. Вони здійснювали безчинства в місті протягом декількох місяців (захоплення міськради, напад на прихильників єдиної України, штурм міського управління внутрішніх справ і т. д.).

В МВС, враховуючи повний параліч силових структур у місті, було вирішено зробити ставку на батальйон "Азов", який було доукомплектовано та забезпечено необхідним озброєнням.



Також до зачистки було залучено 72-у механізовану бригаду ЗСУ.



Спочатку планувалося звільнити Маріуполь 23 травня, аби дати можливість місцевим мешканцям проголосувати на виборах президента України.



Однак дату деокупації було перенесено через відсутність необхідних сил і засобів. До операції було залучено 150 "азовців", 2 роти батальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії України та спецпідрозділ МВС.



Також допомагали місцеві активісти та члени "Правого сектора". Перед початком операції район її проведення заблокували військові ЗСУ та нацгвардійці.



Місцеве населення жодного опору силам АТО не чинило, попри заклики місцевого осередку нині забороненої "Комуністичної партії України" виходити на вулиці і допомагати сепаратистам.



Ніхто з мирних жителів Маріуполя в ході операції не постраждав.



Протягом заходів з деокупації міста поранення отримали 5 бійців Нацгвардії, шістьох окупантів було ліквідовано, 17 – отримали поранення.



Ще близько 30 членів незаконних збройних формувань затримали.



Серед них – лідери бандитів на прізвиська "Дід" та "Полковник", які розшукувалися МВС за підозрою у мінуванні захоплених будівель.



Деякі терористи встигли втекти на окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, раніше опублікували фото бойовиків, намагалися захопити Маріуполь.