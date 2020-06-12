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  • Лауреатом премії імені українського журналіста Гонгадзе став громадянин Росії
12 червня 2020, пʼятниця, 20:05 12
ЗМІ 2020-06-12T20:45:01+03:00
Українські Новини
Лауреатом премії імені українського журналіста Гонгадзе став громадянин Росії

Лауреатом премії імені українського журналіста Гонгадзе став громадянин Росії

Петро Стуженко
НСТУ, Радіо Свобода, Російське громадянство, подвійне громадянство, Павло Казарін, Премія Гонгадзе
Павло Казарін. Фото: Facebook
Павло Казарін. Фото: Facebook

21 травня в Києві оголосили лауреата 2-й журналістської премії імені Георгія Гонгадзе. Ним став журналіст і телеведучий "Громадського телебачення" Павло Казарін. Сума винагороди для лауреата становить 100 тис. гривень.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу "Суспільне телебачення".

Казарін подякував за підтримку та роботу з такими медіа, як "Крим. Реалії", "Українська правда", "24 канал", "Ліга", "Новое время", а також команду програми "Зворотній відлік" на "Громадському ТБ".

Також в 2020 році фіналістами премії були засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів та засновник проекту Ukrainer Богдан Логвиненко.

Зазначимо, премія імені Георгія Гонгадзе є нагородою для незалежних журналістів, що заснована в 2019 році Український ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та інтернет-виданням "Українська правда". Першим лауреатом премії став головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на телеканалі "Еспрессо" Вахтанг Кіпіані.

За умовами премії, лише члени Капітулу мають право номінувати журналістів на її отримання.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст українського видання "Радіо Свобода", ведучий каналу "Суспільне телебачення" Павло Казарін визнав, що після анексії Криму Росією отримав 2 російські паспорта.

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