У СБУ розповіли, що ще не проводили перевірку надійності голови ДКАУ Усова, – ЗМІ

Станом на кінець травня Служба безпеки України не проводила перевірку голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова, який очолює стратегічну галузь з початку 2020 року.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу "112 Україна", посилаючись на відповідь заступника голови СБУ Володимира Горбенка на запит народного депутата Бориса Приходько.

В документі також йдеться про те, що зараз Усов не має доступу до державної таємниці. "Відповідно до статей 22, 23, 24 Закону України "Про державну таємницю" рішення про надання або відмову у наданні допуску до державної таємниці буде прийнято Службою безпеки України після проведення відповідної перевірки Усова В.В. у зв'язку з таким допуском, який організований на підставі запиту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25.05.2020", - йдеться в листі СБУ.

Раніше глава центру "Ейдос", політолог Віктор Таран зазначив, що український космічну галузь очолює абсолютно несподівана людина. Експерт розповів, що направив запити на отримання публічної інформації щодо Володимира Усова до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Офісу генерального прокурора.

"Оскільки з боку провладної команди, яка, до речі, читає і моніторить мій Facebook та блоги, відсутня будь-яка реакція, вирішив провести невелике публічне розслідування. Тому сьогодні направив запит на публічну інформацію в НАЗК і Генпрокуратуру. Буду чекати, як вони відреагують на скандали навколо дивної закупівлі е-підручників. Ну і звичайно, цікаво, що з приводу всього цього думає глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Запити пішли - про результати проінформую", - повідомив Віктор Таран.

Нагадаємо, одеський бізнесмен Володимир Усов був призначений на посаду голови Держкосмосу України 24 січня. Тоді ж розгорнувся скандал: стало відомо, що одна з компаній, яку раніше очолював Усов, є фігурантом кримінального провадження Державного бюро розслідувань (ДБР), розпочатого ще влітку 2019 року. Цифрове видавництво "Гутенбергз", яке також належить Усову, вважається причетним до присвоєння державних коштів на закупівлю шкільних електронних підручників, які насправді повинні були надавати дітям безкоштовно.