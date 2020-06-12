Металурги побоюються зростання цін на дизпаливо через митні збори

Підприємства металургійної галузі побоюються зростання цін на дизельне паливо з-за можливого введення мит на імпорт з Росії.

Про це в коментарі Enkorr заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, обмеження на імпорт дизельного палива вдарять по всім споживачам, у тому числі по галузям, що найбільше його споживають - гірничо-металургійним та аграрним. Також відчутно мита позначаться на втратах державної "Укрзалізниці".

"Фактично усі споживачі заплатять в перший рік 13 млрд гривень та до 40 млрд гривень у наступні роки", - резюмував він, додавши, що лише втрати гірничо-металургійних підприємств від введення мита складуть близько 600-700 млн гривень.

Каленков підкреслив, що металурги виступають проти ініційованого групою "Приват" та НАК "Нафтогаз України" антисубсідіарного розслідування з метою введення імпортного мита на дизельне паливо.

"Ця афера проштовхується багато років. Я пам'ятаю спроби ініціювати це розслідування ще з 2018 року. Для цього не було жодних підстав. Просто подавалися документи в надії на те, що ось прийде новий міністр, змінитися ситуація та вдасться продавити", - сказав Каленков.

За його словами, Мінекономіки щоразу повертала заявки через те, що для їх задоволення немає жодних юридичних підстав.

"Мінекономіки кожного разу футболило ці заявки, але зараз ми бачимо чергову спробу. Це явно робиться під Ігоря Коломойського", – вважає він, додавши, що вся галузь сподівається, що, як й минулого разу, справа не порушуватиметься.

Нагадаємо, в лютому 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мито на імпорт дизпалива (ДП) та зрідженого газу (ЗВГ) з Росії на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024 року. Під тиском народних депутатів, які орієнтуються на групу "Приват", рішення про відмову у введенні обмежень на імпорт російського палива відкладено на червень.

За оцінками Нафтогазової асоціації України, у разі введення мита економіка України буде щорічно втрачати близько 11 млрд гривень.