підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Металурги побоюються зростання цін на дизпаливо через митні збори
12 червня 2020, пʼятниця, 15:14 139
Економіка 2020-06-12T16:30:03+03:00
Українські Новини
Металурги побоюються зростання цін на дизпаливо через митні збори

Металурги побоюються зростання цін на дизпаливо через митні збори

Петро Стуженко
дизпаливо, Олександр Каленков, Укрметалургпром, Мито
Олександр Каленков. Фото: ukrmetprom.org
Олександр Каленков. Фото: ukrmetprom.org

Підприємства металургійної галузі побоюються зростання цін на дизельне паливо з-за можливого введення мит на імпорт з Росії.

Про це в коментарі Enkorr заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, обмеження на імпорт дизельного палива вдарять по всім споживачам, у тому числі по галузям, що найбільше його споживають - гірничо-металургійним та аграрним. Також відчутно мита позначаться на втратах державної "Укрзалізниці".

"Фактично усі споживачі заплатять в перший рік 13 млрд гривень та до 40 млрд гривень у наступні роки", - резюмував він, додавши, що лише втрати гірничо-металургійних підприємств від введення мита складуть близько 600-700 млн гривень.

Каленков підкреслив, що металурги виступають проти ініційованого групою "Приват" та НАК "Нафтогаз України" антисубсідіарного розслідування з метою введення імпортного мита на дизельне паливо.

"Ця афера проштовхується багато років. Я пам'ятаю спроби ініціювати це розслідування ще з 2018 року. Для цього не було жодних підстав. Просто подавалися документи в надії на те, що ось прийде новий міністр, змінитися ситуація та вдасться продавити", - сказав Каленков.

За його словами, Мінекономіки щоразу повертала заявки через те, що для їх задоволення немає жодних юридичних підстав.

"Мінекономіки кожного разу футболило ці заявки, але зараз ми бачимо чергову спробу. Це явно робиться під Ігоря Коломойського", – вважає він, додавши, що вся галузь сподівається, що, як й минулого разу, справа не порушуватиметься.

Нагадаємо, в лютому 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мито на імпорт дизпалива (ДП) та зрідженого газу (ЗВГ) з Росії на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024 року. Під тиском народних депутатів, які орієнтуються на групу "Приват", рішення про відмову у введенні обмежень на імпорт російського палива відкладено на червень.

За оцінками Нафтогазової асоціації України, у разі введення мита економіка України буде щорічно втрачати близько 11 млрд гривень.

Більше новин про: дизпаливо Олександр Каленков Укрметалургпром Мито

Ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в...
Введення Україною мит і квот на імпорт нафтопродук...
Україна повинна захистити свій ринок від китайсько...
Металурги не згодні з Миловановим, переваг через к...
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
Уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11 16:25
Кабмін
У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів 16:14
ЄС відкриє кордони для українців при зменшенні хворих на коронавірус 16:04
Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань і останній раз був в Раді 20 травня 15:52
У ЗСУ знову фіксують приріст захворювань на коронавірус 15:49
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус 14:16
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok