підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 14:53 18
Верховна Рада і партії 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає зупинити дискримінацію російськомовних громадян України

Платформа Бойка вимагає зупинити дискримінацію російськомовних громадян України

Ірина Дорофейчук
Бойко, Опозиційна платформа - За життя, російська мова, Венеціанська комісія, ОП-ЗЖ
Опозиційна платформа – За життя. Фото: ВП-ЗЖ
Опозиційна платформа – За життя. Фото: ВП-ЗЖ

"Опозиційна платформа - За життя вимагає припинити знущатися з прав людини і зупинити мовну дискримінацію російськомовних громадян України." Про таке йдеться у заяві партії, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

Зокрема зазначається, що незважаючи на вимоги Конституції і передвиборчі обіцянки, влада не збирається відмовлятися від дискримінаційної мовної політики. Цю "зовнішньополітичну" позицію вважав за необхідне гордо акцентувати міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських каналів. Перегляду законів про освіту, про функціонування державної мови не буде. А значить, права мільйонів російськомовних українських громадян, представників інших національних громад будуть і далі порушуватися.

"На виборах Володимир Зеленський обіцяв, що головною цінністю в Україні стане людина. Але після приходу до влади головною цінністю для цього Президента стало націоналістичне мракобісся.

Порушуючи Конституцію і базові норми міжнародного права заборонами і квотами, влада позбавила мільйони громадян можливості отримувати інформацію рідною мовою, використовувати її на своєму робочому місці і в побуті. Обмежене використання російської та інших мов національних громад у культурному та громадському житті. Законодавчі новації у сфері освіти визнали російськомовних дітей людьми нижчого сорту, які мають набагато менше культурних та мовних прав, ніж їхні однолітки", - зазначається в документі.

Разом із тим наголошується, що в Україні плодяться структури, які відповідають за мовні репресії. На відповідальні державні посади призначають чиновників відверто націоналістичних і ксенофобських поглядів. При цьому невдоволення населення, рекомендації міжнародних інститутів, Венеціанської комісії та правозахисних структур, влада ігнорує. Беззаперечно беруться до виконання тільки установки МВФ, який радить Президенту та уряду яких ще соціальних права і гарантій можна позбавити людей.

"Опозиційна платформа - За життя вимагає від Президента, уряду і парламентської монобільшості припинити знущатися з прав людини. Відстоюючи точку зору мільйонів українських громадян, ми вимагаємо не просто очищення окремих законів, а відмови від політики дискримінації в принципі, припинення втручання псевдопатріотів-чиновників у права людей.

А якщо Президент і чиновники хочуть демонструвати принциповість, твердість і непохитність у зовнішніх відносинах - нехай спробують робити це на переговорах з МВФ. Досить догідливо заглядати в очі кредиторам, забуваючи про будь-який патріотизм.

Опозиційна платформа - За життя вже оскаржила у Конституційному суді дискримінаційні мовні закони. Наша фракція подала до Верховної Ради законопроекти, що відновлюють культурні і мовні права російськомовних і представників інших національних громад. Ми будемо домагатися відновлення в Україні демократії і розвитку справедливого суспільства", - підкреслюється у заяві партії ОП-ЗЖ.

Більше новин про: Бойко Опозиційна платформа - За життя російська мова Венеціанська комісія ОП-ЗЖ

Зеленський обманює учасників Нормандського формату...
"За 100 днів провалів і обманів", - платформа Бойк...
Російськомовні школи переводять на українську мову...
Україна не змінюватиме закон про освіту на вимогу ...
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
Уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11 16:25
Кабмін
У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів 16:14
ЄС відкриє кордони для українців при зменшенні хворих на коронавірус 16:04
Вакарчук за час роботи в Раді пропустив 23,5% засідань і останній раз був в Раді 20 травня 15:52
У ЗСУ знову фіксують приріст захворювань на коронавірус 15:49
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус 14:16
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok