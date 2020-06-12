Платформа Бойка вимагає зупинити дискримінацію російськомовних громадян України

"Опозиційна платформа - За життя вимагає припинити знущатися з прав людини і зупинити мовну дискримінацію російськомовних громадян України." Про таке йдеться у заяві партії, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

Зокрема зазначається, що незважаючи на вимоги Конституції і передвиборчі обіцянки, влада не збирається відмовлятися від дискримінаційної мовної політики. Цю "зовнішньополітичну" позицію вважав за необхідне гордо акцентувати міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських каналів. Перегляду законів про освіту, про функціонування державної мови не буде. А значить, права мільйонів російськомовних українських громадян, представників інших національних громад будуть і далі порушуватися.

"На виборах Володимир Зеленський обіцяв, що головною цінністю в Україні стане людина. Але після приходу до влади головною цінністю для цього Президента стало націоналістичне мракобісся.

Порушуючи Конституцію і базові норми міжнародного права заборонами і квотами, влада позбавила мільйони громадян можливості отримувати інформацію рідною мовою, використовувати її на своєму робочому місці і в побуті. Обмежене використання російської та інших мов національних громад у культурному та громадському житті. Законодавчі новації у сфері освіти визнали російськомовних дітей людьми нижчого сорту, які мають набагато менше культурних та мовних прав, ніж їхні однолітки", - зазначається в документі.

Разом із тим наголошується, що в Україні плодяться структури, які відповідають за мовні репресії. На відповідальні державні посади призначають чиновників відверто націоналістичних і ксенофобських поглядів. При цьому невдоволення населення, рекомендації міжнародних інститутів, Венеціанської комісії та правозахисних структур, влада ігнорує. Беззаперечно беруться до виконання тільки установки МВФ, який радить Президенту та уряду яких ще соціальних права і гарантій можна позбавити людей.

"Опозиційна платформа - За життя вимагає від Президента, уряду і парламентської монобільшості припинити знущатися з прав людини. Відстоюючи точку зору мільйонів українських громадян, ми вимагаємо не просто очищення окремих законів, а відмови від політики дискримінації в принципі, припинення втручання псевдопатріотів-чиновників у права людей.

А якщо Президент і чиновники хочуть демонструвати принциповість, твердість і непохитність у зовнішніх відносинах - нехай спробують робити це на переговорах з МВФ. Досить догідливо заглядати в очі кредиторам, забуваючи про будь-який патріотизм.

Опозиційна платформа - За життя вже оскаржила у Конституційному суді дискримінаційні мовні закони. Наша фракція подала до Верховної Ради законопроекти, що відновлюють культурні і мовні права російськомовних і представників інших національних громад. Ми будемо домагатися відновлення в Україні демократії і розвитку справедливого суспільства", - підкреслюється у заяві партії ОП-ЗЖ.