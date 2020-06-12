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12 червня 2020, пʼятниця, 14:17 171
Вибори 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Гарна спроба запропонувати киянам якісний дискурс, а не туман і пустоту, – економіст про стратегію Нестора

Гарна спроба запропонувати киянам якісний дискурс, а не туман і пустоту, – економіст про стратегію Нестора

Петро Стуженко
Батьківщина, Олексій Кущ, Віталій Нестор, Місцеві вибори-2020, Нова стратегія Києва
Олексій Кущ. Фото: Facebook
Олексій Кущ. Фото: Facebook

Восени відбудеться черговий електоральний іспит на місцевих виборах 2020 року. У Києві ще залишилися люди, що здатні на інтелектуальну дискусію. Продовженням Нового курсу Юлії Тимошенко є Нова стратегія Києва, яку ініціював керівник київської міської організації політичної партії "Батьківщина" Віталій Нестор.

Про це економіст Олексій Кущ заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"У Новій стратегії Києва правильно розставлені акценти щодо кластерного розвитку. Те, що зараз потрібно інвесторам: точки зростання капіталізації бізнесу у контексті розвитку промислово-інноваційних кластерів, технологічних парків на стику науки, освіти та реального сектору економіки та зручні "вікна входу" до територіальних кластерів, включаючи бізнес-інкубатори для МСБ і експат-центри для іноземних інвесторів", - пояснив Кущ.

Він звернув увагу, що в стратегії врахували необхідність створення в Києві міжнародного фінансового центру (МФЦ).

"Такий МФЦ може базуватися на унікальній можливості об'єднання регіональних та транскордонних фінансових потоків", - додав експерт.

Економіст Кущ вважає стратегію Нестора конструктивною.

"Розробка аналітичної Нової стратегії розвитку Києва, не залежно від політичних симпатій, хороша спроба запропонувати киянам якісний дискурс, а не туман і пустоту", - зазначив він.

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