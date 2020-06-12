Журналіст Казарін зізнався, що отримав російський паспорт

Журналіст українського видання "Радіо Свобода", ведучий каналу "Суспільне телебачення" Павло Казарін, який нещодавно став лауреатом премії імені Гонгадзе, після анексії півострова Крим Російською Федерацією (РФ) отримав 2 російські паспорти.

Про це повідомило інтернет-видання Шарій.net, опублікувавши відповідні підтвердні документи.

29 квітня 2014 року в Криму Казарін отримав російський паспорт, а 8 липня 2014 року в Москві – російський закордонний паспорт. Медіаексперт Анатолій Шарій продемонстрував заявки на отримання російського паспорта журналістом (від 27 березня 2014 року) та його батьком (від 6 квітня 2014 року).

"Це тоді, коли він розповідав, що вони усі (кримчани) опинилися в жаху, агресії та нереальності окупації", – зазначив медіаексперт.

Також Шарій показав документ про отримання Казаріним російського закордонного паспорта за своїм внутрішнім паспортом.

Сам Казарін підтвердив факт отримання російського паспорта на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"В кінці березня 2014-го я отримав в Сімферополі російський паспорт. Анексія Криму вже завершилася. Вторгнення на Донбас ще не почалося. (Олега) Сенцова ще не заарештували, а Boing ще не збили. Деякі мої друзі залишили півострів відразу після захоплення. Інші – планували залишатися. Я схилявся до другого сценарію. На півострові жили батьки та я хотів бути поруч", - пояснив журналіст "Радіо Свобода".

"Російський паспорт був мені потрібний лише для того, щоб жити в окупованому Криму. Коли я звідти поїхав – потреба в ньому відпала. Останні 2 роки я буду збирав довідки для виходу з російського громадянства", - додав Казарін.

Раніше Казарін заявив, що Шарій та інтернет-видання "Страна.ua" "просувають саме російський наратив в Україні". Він запропонував простежити, що медіаексперт Шарій пише в соцмережах про українські події.

Як повідомляли ЗМІ, 21 травня телеведучий Павло Казарін став лауреатом премії імені Георгія Гонгадзе.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умови для подвійного громадянства в Україні. При цьому він відзначив неможливість подвійного громадянства з РФ. 20 жовтня 2019 року Кулеба вже заявляв про виключення введення подвійного громадянства з Росією.

В той же час МЗС України готує закон про подвійне громадянство. Нагадаємо, в Україні розробляють "програму імміграції", що передбачає введення подвійного громадянства.

13 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче спростити отримання громадянства для АТОшников та біженців з Росії.