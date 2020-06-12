Саакашвілі підтримав ідею Бахматюка, як вирішувати суперечки держави і бізнесу

Сьогодні під час першого засідання Національної ради реформ глава Офісу простих рішень Михайло Саакашвілі заявив про те, що будуть укладатися мирні угоди між державою і бізнесом, які дозволять повернути державі істотні суми заборгованостей замість кримінальних справ. Таку ідею раніше висунув Олег Бахматюк, який запропонував державі повернення 8 млрд заборгованостей банків, виведених з ринку в результаті банківської кризи 2014 року.

Про це Михайло Саакашвілі повідомив під час першого засідання Національної ради реформ. «Ми зараз виводимо норму, що можна буде досягати процесуальних угод, коли є старі справи по бізнесу, наприклад, по грошах, і сказати: окей. Зараз яка процедура? Ти повинен встановити весь збиток, а потім, поки він весь не повернеться, справа не закривається або треба когось посадити. Нічого подібного! У Грузії ми за перший рік, коли ми ввели процесуальні угоди, 1,5 млрд доларів повернули державі. Це була просто угода між прокурором і бізнесом. Якщо є збитки і багато років тягнеться тяжба, по любому врегулюємо. Нам не потрібні люди в тюрмі. Нам потрібно це на конвеєр поставити. Буде мінімальна угода, що влаштовує обидві сторони, закрили справу і пішли далі», - заявив Саакашвілі.

Також керівник Офісу простих рішень нагадав, що питання процесуальної угоди з прокурором обговорювалося під час зустрічі з бізнесом, після чого Генпрокурор створила спеціальний інвестиційний департамент: «Доручення цьому департаменту, які вона дала - я позавчора з нею зустрічався на цю тему, - закривати справи. KPI цього департамента - скільки справ, неправомірно відкритих на бізнес, вони виявили, і скільки закритих».

Нагадаємо, що раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку в 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн, що дозволить зберегти важливе для реального сектора економіки підприємство, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни і сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків. Для цього він запропонував використовувати успішний світовий досвід врегулювання таких заборгованостей. Такий шлях вирішення питання заборгованостей підтримали Фонд гарантування вкладів і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Всесвітній банк. Кабінет міністрів зараз розробляє відповідний законопроект, який буде внесений на розгляд парламенту найближчим часом.