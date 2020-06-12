"За 100 днів провалів і обманів", - платформа Бойка "привітала" уряд Шмигаля з круглою датою

"За 100 днів провалів і обманів уряд Шмигаля має бути відправлений у відставку." Про таке йдеться у заяві Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

У тесті документу парітї ОП-ЗЖ зазначається, що уряд Дениса Шмигаля виявився самим безвідповідальним і недолугим за всі роки новітньої історії України. За 100 днів ці горе-управлінці так і не змогли представити країні осмислений план своєї роботи. Всі їхні "напрацювання" - це слайди, підготовлені фахівцями на аутсорсі, і зрадницький Меморандум з МВФ. Зате ці чиновники своїми провалами встигли завдати шкоди українській економіці та українським сім'ям на роки вперед.

"Уряд Шмигаля - єдиний уряд в світі, який відмовився допомагати громадянам і бізнесу під час епідемії та економічної кризи. Тестування на коронавірус вони провалили. В країні тисячі хворих медиків, яких влада вчасно не забезпечила засобами захисту і не надала доплат за їхню самовіддану працю. Триває ліквідаційна реформа охорони здоров'я, яка загрожує повним знищенням галузі. Через бездарну політику падіння в базових галузях економіки у квітні цього року склало 15,4% (по відношенню до квітня 2019). Але при перегляді бюджету виявилися урізаними всі програми соціального захисту, розвитку економіки та субвенції регіонам. Зате збережені виплати зовнішнім кредиторам і фінансування "паркану Яценюка".

Навіть забезпечити наповнення цього обрізаного бюджету уряд не в змозі. Державна програма пільгового кредитування бізнесу - провалена. Обіцянки про створення 500 тисяч робочих місць виявилися брехнею. Почалися проблеми з наповненням Пенсійного фонду і загрози невиплат пенсій. Влада загрузла в корупційних скандалах на митниці та у податковій. Розкрадені стратегічні ресурси з Державного резерву.", -констатується в документі

У заяві також підкреслюється, що прагнучі догодити зовнішнім кредиторам, уряд Шмигаля пішов на угоду з МВФ і зрадив національні інтереси України. Українським громадянам заготовлене зростання тарифів і податків, закриття шкіл і лікарень. Влада вже продала українську землю і тепер взяла підвищені зобов'язання "пустити з молотка" стратегічні державні підприємства. Судова, правоохоронна система і ключові сфери державного регулювання готуються до передачі під зовнішній контроль.

"Уряд Шмигаля виявився манкуртами, які повністю втратили зв'язок з історією українського народу. Вони забули про героїчний подвиг наших предків у Великій Вітчизняній війні та відмовилися святкувати День Перемоги.

Кабінет Шмигаля став у авангарді партії війни. Замість роботи над мирним врегулюванням їхньою стратегією стало проведення "червоних ліній", вимога перегляду Мінських угод, відмова від переговорів з Донецьком і Луганськом. Мирний процес знову опинився в глухому куті.

Зараз уряд випрошує у Верховної Ради річний імунітет від відставки. Опозиційна платформа - За життя заявляє, що за минулі 100 днів цей Кабмін вже перевиконав всі плани з провалів. Єдина можлива оцінка їхньої діяльності - дострокове припинення повноважень. Ми почали процедуру збору підписів за недовіру цьому Кабінету Міністрів. Уряд Шмигаля має бути відправлений у відставку!

У важкій для України ситуації Опозиційна платформа - За життя звертається до Президента України Володимира Зеленського, як Глави держави, з вимогою виступити перед Верховною Радою з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни.", - підкреслюється у тексті документу.

"Володимир Зеленський заявив, що "завдяки своєму статусу плаває в океані". Але поки він "плаває", країна тоне. Пора проявити відповідальність, повернутися до управління країною. Ми вимагаємо: уряд Шмигаля - у відставку, президента Зеленського - до відповіді!", - резюмується у заяві партії ОП-ЗЖ.