Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов

"Післясмак від заяв Шмигаля і про реформи заради Фейсбуку. Схоже Президентові Зеленському все ж соромно зізнатися, що насправді уряд Гончарука відправили у відставку, бо цього вимагали олігархи. Навіть один конкретний олігарх, який дуже не хотів розлучатися з держпідприємством "Центренерго", - заявив політолог.

За його словами, після відставки Гончарука, біля керма в країні знову стали ті ж люди, які займалися її грабунком останні 20-30 років.

"Звичайно ж, скандали вщухли. Але говорити про це вголос влада звичайно не буде. Простіше розповісти, що прем'єра звільнили через його Фейсбук і "пристрасті до лайків". Хоча, на тлі того, що у нас в країні Президент виграв вибори завдяки Інстаграму, ця версія виглядає цілком реалістичною. Денису Анатолійовичу залишається на вибір Телеграм або Твіттер, ймовірно", - підсумував Вадим Карасьов.