Ініціатори жорсткого антитютюнового законопроекту 2813 зняли його з розгляду в парламенті через небезпеку для бюджету, - ЗМІ

Ініціатори жорсткого антитютюнового законопроекту 2813 зняли його з розгляду в парламенті через небезпеку для

Цілий набір суворих обмежувальних заходів по відношенню до виробників і торговців тютюновими виробами, який пропонувалося ввести законопроектом 2813, привів би до утворення дірки в бюджеті розміром більше 15 млрд гривень і сприяв би різкому зростанню контрабанди і контрафактного виробництва сигарет. Асоціація міст України вже виступила з протестом проти такого удару по місцевих бюджетах, в результаті чого законопроект 2813 самими ж авторами було рекомендовано не розглядати в парламенті. У чому полягають претензії до антитютюнового законопроекту, розповідається в матеріалі Діловий Столиці.

Про рішення припинити роботу над законопроектом 2813 і над чотирма його аналогами на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації повідомила його ж автор, депутат від партії "Слуга народу" Лада Булах. "Лада Булах на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації внесла пропозицію відхилити всі документи і створити робочу групу з розробки єдиного законопроекту", - пише Ділова Столиця.

ДС зазначає, що норми законопроекту 2813 про скасування брендування пачок, відмову від виробництва пачок з округленими краями і заборону викладання сигарет на вітринах не цілком відповідають нормам європейської антитютюнової директиви (Директиви 2014/40/ЄС) і вимогам Рамкової конвенції ВООЗ. До того ж, вони ніяк не впливають на зниження кількості нових курців серед молоді.

За даними соцдослідження компанії InfoSapiens, які наводить видання, частка молодих людей, на чиє рішення почати курити вплинув зовнішній вигляд пачки, дорівнює 0%.

У той же час, введення так званого єдиного стандарту упаковки (ЕСУ) не зможе скоротити кількість курців, проте створить сприятливий грунт для зростання кількості підробок, якість яких неможливо буде проконтролювати.

Важливий і фінансовий аспект. У місцевих бюджетах торгівля тютюновими виробами грає істотну роль.

"Таким чином, якщо проект закону №2813 все ж буде прийнятий, то протягом 2020-2025 років одні тільки місцеві громади, за підрахунками АМУ, можуть втратити 1,2 млрд гривень, з яких:

- акцизний податок на роздріб - 987 млн ​​грн

- плата за ліцензії - 115 млн грн

- ПДФО - 90 млн грн

- єдиний податок - 50 млн грн ", - повідомляє подробиці ДС.

Всі перераховані обмеження, які пропонувалося ввести законопроектом, значно перевищують вимоги і рекомендації міжнародних організацій, яким хотіли слідувати автори законопроекту. Тому замість законопроекту 2813 депутати вирішили розробити новий варіант.

"Можна припусктити, що в новий проект потраплять ті ж норми, які вже були розкритиковані і визнані згубними для економіки. Найдивовижніше в цій антитютюнової епопеї те, що авторитетні міжнародні організації, які вимагають обмежити поширення легальних тютюнових виробів, одночасно вимагають боротися з контрабандою та контрафактом", - пише видання.