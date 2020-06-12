Російськомовні школи переводять на українську мову навчання без необхідних підручників

10 червня в школах України стартувала інвентаризація підручників, що проводиться відповідно до листа виконуючого обов'язки міністра освіти Любомири Мандзій. Після завершення інвентаризації підручників передбачається перерозподіл їх між школами різних адміністративно-територіальних одиниць.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Причина в тому, що з наступного навчального року навчання в школах російською мовою в Україні буде припинено. Однак "російські" школи не забезпечені необхідною кількістю підручників українською мовою. Тому, за задумом Мандзій, школи, які мають підручники українською мовою, мають "поділитися" ними.

У листі йдеться, що з 2020-2021 навчального року всі учні шкіл, які належать до національних меншин України (тобто російськомовне населення), переходять на українську мову навчання. Це регламентовано законами україни "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (більш відомий як закон про тотальну українізацію).

Мандзій повідомила про необхідність централізованого проведення з 10 по 29 липня інвентаризації бібліотечних фондів шкіл для забезпечення підручниками, які надруковані українською мовою. А за результатами інвентаризації з "українських" шкіл повинні передати підручники, які надруковані українською мовою, до "російських" шкіл, де з нового навчального року будуть викладати майже всі предмети українською мовою.

Батьки повідомляють, що забезпечувати підручниками їх дітей школи не поспішають і просять придбати їх самостійно. Тобто за примусову українізацію батьки повинні будуть ще й заплатити зі своєї кишені. Хоча в листі в.о. міністра освіти не йдеться про те, що за відсутні підручники треба платити батькам, а лише рекомендується почати опис книг, якими можна поділитися з іншими школами.

Тобто бібліотечних фондів на всіх не вистачає. Мабуть, перевести російськомовних школярів на українську мову вирішили якомога швидше - незважаючи на те, що школи елементарно не готові, а потрібна кількість літератури - не надрукована.

Таким чином, російськомовні батьки повинні будуть придбати підручники українською мовою, за якими вони далеко не завжди хочуть навчати своїх дітей. Адже ті, хто залишився на даний момент в російськомовних школах, швидше за все зробив це свідомо - українськомовних навчальних закладів зараз дуже багато.

Тепер батьків чекають додаткові солідні витрати, тому як підручники зараз коштують дорого. Наприклад, підручник української мови для 5 класу авторства Заболотного - 150 гривень. Це лише 1 підручник, а потрібен цілий комплект з усіх предметів. І лише для однієї дитини, а їх може бути у батьків декілька.