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11 червня 2020, четвер, 18:04 9
Верховна Рада і партії 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко в Кривому Розі розповів, як влада "кинула країну під МВФ"

Бойко в Кривому Розі розповів, як влада "кинула країну під МВФ"

Павло Твердохліб
МВФ, Юрій Бойко, Кривий Ріг, ОПЗЖ
Юрій Бойко в Кривому Розі. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Кривому Розі. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко в ході робочої поїздки до Кривого Рогу (Дніпропетровська область) заявив, що чинна влада нахабно обдурила людей, не виконала свої передвиборні обіцянки і фактично кинула країну на розтерзання Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

На підприємстві "Регом", яке виробляє машини та устаткування для добувної промисловості, він поспілкувався з колективом, обговорив проблеми, з якими стикається українська промисловість.

Політик підкреслив, що в умовах кризи підприємства не отримують ніякої підтримки з боку уряду. Всі обіцянки залишилися на папері, і бізнесу доводиться виживати самотужки.

"Необхідно допомогти промисловості, яка буквально задихається від цін на енергоносії, від того, що товари йдуть з інших країн, а вітчизняний виробник не отримує ніякої підтримки від держави. В умовах епідемії та кризи без допомоги опинився малий і середній бізнес. Всі обіцянки уряду про доступні кредити так і залишилися на папері. Анонсували, що видадуть 50 тис. кредитів на 2 млрд гривень, а видали всього 605 кредитів на 380 млн. У масштабах країни це взагалі нічого", – зазначив Юрій Бойко.

"Влада нахабно обдурила людей, не виконала своїх обіцянок і фактично кинула країну під МВФ. Звичайно, це потрібно виправляти. Потрібно кардинально змінювати ситуацію і виділяти з бюджету гроші на підтримку підприємств і допомогу людям", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Також у Кривому Розі Юрій Бойко відвідав місцевий ринок, де поспілкувався з підприємцями і містянами. Серед основних проблем людей – низькі зарплати і пенсії, складна соціальна ситуація практично в кожній родині. Під час зустрічі з чорнобильцями народний депутат запевнив їх, що опозиціонери не залишать владу в спокої, поки не буде вирішено питання повернення чорнобильських пільг.

"Вже нова влада ігнорує відповідне рішення Конституційного Суду. "Опозиційна платформа - За життя" продовжить боротьбу за відновлення прав чорнобильців і всіх категорій громадян, яких незаконно позбавили заслужених виплат", – підкреслив Юрій Бойко.

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