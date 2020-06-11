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11 червня 2020, четвер, 16:27 166
Судова влада 2020-06-11T17:00:01+03:00
Українські Новини
У соцмережах вимагають розслідувати зв'язки "наглядача" Комарницького з Тищенком та силовиками

У соцмережах вимагають розслідувати зв'язки "наглядача" Комарницького з Тищенком та силовиками

Павло Твердохліб
НАБУ, Володимир Горковенко, Микола Тищенко, Денис Комарницький
Володимир Горковенко. Фото: Facebook
Володимир Горковенко. Фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зобов'язане розслідувати корупційні схеми "наглядача" Дениса Комарницького та народного депутата віж фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, а також їх ймовірну змову із силовиками.

Про це заявив журналіст і блогер Володимир Горковенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Наглядаючий" за Києвом Денис Комарницький, як з'ясувалося, дружить не лише з Віталієм Кличком і Миколою Тищенком, які прикривають його схеми. Але ці ж схеми в упор не помічають й правоохоронці. На таку думку наводять записи, що опубліковані нардепом Гео Леросом", - написав Горковенко.

Він зазначив, що на цих записах можна знайти багато цікавого, перерахувавши кілька найбільш кричущих фактів.

“І те, що Комарницький через фірму "ЭкоБудТрейд" виводить сотні мільйонів зі столичного бюджету. І те, що Кличко санкціонує виділення мільярдів на цю "прокладку", якою Комарницький рулить разом з Кучером і Микитасем. Перший фактично підім'яв під себе одну з найбільш корумпованих структур - Державну архітектурно-будівельну інспекцію. А другий, хоч і знаходиться під слідством, зберігає вплив на будівельну сферу", - констатував журналіст.

За його словами, також цікаво, що Комарницький запросто, по-дружньому спілкується із виконуючим обов'язки прокурора Києва Євгеном Стояновським.

"Це також інфа з плівок Лероса. А за даними скандального Джокера, Денис Комарницький на короткій нозі з СБУ, куди їздить разом з головним аудитором країни Геннадієм Плісом. Звичайно, вони туди їздять не в якості підозрюваних", - підкреслив блогер.

На завершення він закликав НАБУ розслідувати зазначені факти та зруйнувати корупційну схему в Києві, яку побудував Комарницький за допомогою Тищенка і зв'язків у силових структурах.

"Можна лише щиро порадіти за Комарницького, адже, як кажуть "не май 100 рублів, а май 100 друзів". Саме ці друзі й допомагають йому сидіти на столичних потоках. Можливо хоч НАБУ порушить цю монополію на недоторканність. Тим більше, з моменту подачі нардепом записів пройшов тиждень", - резюмував Володимир Горковенко.

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