Ми перші серед захисників скверу Чкалова, — забудовник

Чкалівському скверу у Києві нічого не загрожує, окрім благоустрою. Так акцію за збереження по вул. Гончара, 55Б прокоментував Роман Ткаченко, виконавчий директор ТОВ "Ділайвест", яка є девелопером проекту.

"Останнім часом зі сторони окремих депутатів Київради відбувається відкрита маніпуляція та підміна понять з приводу цього будівництва. Чому це питання вирішили зробити медійним саме зараз? Мабуть, скоро вибори і частина політиків переживають, що не потраплять до міської ради. Тези про будівництво у парку — це ніщо інше як маніпуляція громадською думкою і нагнітання штучної соціальної напруги серед жителів району та усіх киян. Ми перші серед захисників скверу Чкалова", – заявив забудовник.

За словами Ткаченка, у сквері були присутні окремі представники громадських організацій, які є діючими членами комісій КМДА та активно використовують своє службове становище для рейдерських атак на підприємство.

"В результаті протиправних дій у центрі міста серед білого дня озброєні хулігани зруйнували будівельний паркан, наражаючи на небезпеку дітей та їх батьків, що знаходилися на дитячому майданчику поруч. Наша компанія відкрита до спілкування з реальною громадою та місцевими мешканцями. А всім злочинним діям буде надана правова оцінка: вже зараз відкриті кримінальні провадження щодо осіб, що перешкоджають законній господарській діяльності та наносять збитки нашому підприємству."

Також Роман Ткаченко спростував недостовірну інформацію, яку поширюють опоненти будівництва.

За словами девелопера, будмайданчик знаходиться на суміжній зі сквером ділянці. Про захоплення скверу, влаштування проїздів через сквер, будівництво у ньому — не йдеться.

Тому для зняття соціальної напруги компанія добровільно відмовилась від частини ділянки на користь міста і потреб жителів району.

"Орендар у лютому цього року подав клопотання про розподіл земельної ділянки та передачі її частини площею 170 м.кв. громаді міста для потреб скверу. Копії відповідних документів були передані голові земельної комісії представником забудовника. Окрім цього будівництво буде на 12 поверхів, а не на 16, як заявляють у окремих ЗМІ", — додають у "Ділайвесті"

Окремо Роман Ткаченко прокоментував звинувачення у незаконності будівництва. За його словами, легальність будівництва була встановлена рішенням Господарського суду м. Києва та Верховного суду України. З 2017 р. будівництво було призупинене і до сьогоднішнього моменту не ведеться. До того ж Забудовником наперед сплачено понад 2 млн. доларів у бюджет як пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста Києва.

Просимо киян бути максимально уважними: не розповсюджувати неперевірену інформацію, критично відноситись до замовних матеріалів, завжди співставляти протилежні точки зору та робити власні висновки, , щоб не стати жертвами маніпуляцій та інтриг на передодні місцевих виборів. Ми будемо боротися з наклепом та маніпуляційнними тезами, які дозволяють собі розповсюджувати в мережі інтернет окремі депутати та посадові особи з низькою соціальною відповідальністю" - заявив представник "Ділайвесту".