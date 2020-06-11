Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак проштовхує на посаду заступника ДБР свою людину – Ігоря Козлова, інформує портал obozrevatel.com.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Гео Лерос.

За інформацією нардепа, Андрій Єрмак хоче зробити заступником голови ДБР першого заступника військового прокурора західного регіону Ігоря Козлова.

"Єрмак хоче завести на заступника ДБР одіозного Ігоря Козлова, першого заступника військового прокурора західного регіону. Про нього кажуть, що він холуй і хабарник. Загалом, те що треба Єрмаку.

До того ж, Козлов не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві, але хіба професіоналізм взагалі має значення? І не таких рагулів призначають", - не соромлячись у виразах написав Гео Лерос.

Нардеп також уточнив ряд нюансів кадрової війни навколо ДБР.

"Коли Венедиктова йшла на директора ДБР, вона ставила умову, що йде не на декілька місяців, а надовго, тому, коли пішла на позицію під директора, була впевнена, що виграє конкурс. У її випадку це можливо тільки, якщо конкурс був би сфальсифікований. Ми пам'ятаємо, як вона провалює тести, коли все по-справжньому. Зараз проявляється її некомпетентність і часом неадекватність. На директора ДБР обговорювався Іонушас, але зараз він скоріше буде пробувати на САП", - зазначив Лерос.

Він також іронічно зазначив, що дивним чином "директора ДБР вибирають в Офісі Президента, а не на конкурсі" і "це стосується абсолютно всіх високих державних посад".

На думку Гео Лероса, глава Офісу Президента Андрій Єрмак наполегливо намагається змінити всіх силовиків, "тоді його корупційне ОЗУ буде повністю укомплектовано".

Крім того, додає народний депутат, "зараз дуже важливо стежити за майбутнім конкурсом на керівника САП, куди Офіс точно буде ставити ручного і слухняного". За його інформацією, новий глава САП "стане цербером для Ситника, якого після траншу МВФ будуть восени намагатися звільнити".

"Західні партнери ще не зрозуміли з ким мають справу. Питання тільки в тому, що брехати всередині країни і західним кредитором, це "дві великі різниці", - резюмував Гео Лерос.