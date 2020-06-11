Кличко віддав землю Інституту хімії біля Майдану партнеру Котвіцького та Тимошенко, – ЗМІ

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко розпорядженням від 14 травня припинив Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України право постійного користування земельною ділянкою на вул. Михайлівській, 10 у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомив веб-сайт Наші гроші, посилаючись на дані офіційного сайту КМДА.

Йдеться про земділянку площею 0,11 га. Право Інституту хімії поверхонь на користування нею припиняється у зв’язку із набуттям права власності на нерухоме майно на ній компанією "ТТ Інвестментс".

Вказаним розпорядження ділянку віднесено до земель запасу житлової та громадської забудови. Раніше цільове призначення ділянки було: досліджень і розробок для реконструкції з приведенням до первинного вигляду будівель інституту з подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням. Крім того, вказаним розпорядженням ділянку передано з державної до комунальної власності.

Нагадаємо, у 2004 році Інститут хімії поверхонь уклав договір з інвестором ТОВ "Агробудпереробка 1" щодо будівництва нежитлової будівлі. Фірма мала отримати 10% у новій будівлі. Втім, у 2013 році інвестор змінився – ним стало ТОВ "Смарт Інвест Холдинг", пов’язане з родиною колишнього прем’єра-міністра Миколи Азарова. І за новою угодою інвестор набував у власність уже не 10%, а 100% будівлі.

На місці будівництва знаходилась аварійна будівля – це був житловий будинок кінця ХІХ сторіччя архітектора Миколи Казанського, де жив письменник Олександр Купрін. Будинок знесли у 2016 році.

ТОВ "ТТ Інвестментс" у 2016 році заснував австрієць Пауль Торстен. Він відомий як керівник фірми, підконтрольної сину колишнього прем’єра Азарова та пов’язаної з олігархом Сергієм Курченком. На нього також переписали фірми "Хендлінг Технік" і "Будгарант-2007" з азарівського кубла, а також харківську компанію "Альтеп", де його партнером є батько екс-нардепа-регіонала Євгена Мураєва. До слова, Мураєв за часів Януковича очолював Зміївську районну державну адміністрацію на Харківщині.

Нинішніми власниками ТОВ "ТТ Інвестментс" є Сергій Пробилов (99%) з Харкова і кіпрська компанія "Доспун ЛТД" (1%). Кінцевими бенефіціарними власниками фірми вказані Арсен Місербієв з Білорусі та Сергій Пробилов.

Сергій Пробилов у 2017 році позичив нардепу від "Батьківщини" Андрію Кожем’якіну 8,88 млн гривень. Раніше у 2007-2012 роках Пробилов був помічником іншого нардепа з фракції "Батьківщини" Віталія Данілова, який веде бізнес (ТОВ "Інвестор-Атіка") разом з Ігорем Котвіцьким, безпосереднім бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який раніше теж був нардепом від "Батьківщини".

Пробилов та Данілов є власниками ТОВ "Деосепт". До 2016 року співвласником цієї фірми був також чоловік лідери "Батьківщини" Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко. У своїх деклараціях за 2015 та 2016 роки Тимошенко вказала власність і дохід чоловіка від "Деосепта".

Пробилов входить до керівних органів шведської компанії Misen Energy AB, представляючи там інтереси її акціонера – Blankbank Investment Ltd. Misen Energy AB через своє дочірнє підприємство Misen Enterprises AB володіють ТОВ "Карпатигаз" – найбільшим оператором спільної діяльності з державним підприємством ПАТ "Укргазвидобування".