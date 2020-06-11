Детінізація АПК принесе в бюджети місцевих громад 10 - 12 млрд грн

Місцеві влади виступили за введення мінімальної податкової виплати для аграріїв і детінізацію АПК, яку передбачає законопроект №3131. Про це говорять глави об'єднаних територіальних громад і сільських рад.

"На території нашої об'єднаної територіальної громади обробляють землю три товариства з обмеженою відповідальністю, 10 фермерських господарств та близько 200 фермерів-одноосібників. Якщо говорити про податки, то систематично і в повному обсязі їх виплачують тільки великі підприємства. Вони працюють офіційно і прозоро. Ті, у кого земель менше, не завжди готові документувати свою діяльність так, як нам би того хотілося", - розповідає Юрій Гунько, голова Зоревської ОТГ (Черкаська область).

За його словами, всі аграрії мають працювати на рівних і брати участь у житті громади.

"Бюджет допомагає нам підтримувати в належному стані соціальну інфраструктуру. Чим більше вона буде, тим краще умови для людей ми зможемо створити", - додав він.

З ним згодна Вікторія Піпа, голова Мокрокалигорскої ОТГ (Черкаська обл.).

"У нас, без перебільшення аграрний регіон, адже жодна з галузей не розвинена, як сільське господарство. Цифри говорять самі за себе: 70% надходжень в бюджет громади складають податки аграрних підприємств. Завдяки цьому ми живемо і підтримуємо інфраструктуру", - сказала вона.

Голова Роздільської сільради Олександр Резнік нагадав, що податкові надходження - це основа бюджетів всіх рівнів.

"Левова частина податкових надходжень (на місцях) використовується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах і містах обласного значення", - сказав він.

Як відомо, законопроект №3131 передбачає введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, а не введення додаткового податку. Розмір виплати становитиме 5% від нормативної вартості землі. Тих аграріїв, які чесно платять податки, документ не торкнеться, а ось тіньовим орендарям доведеться легалізуватися. Завдяки такому нововведенню ОТГ отримають мінімум 10 - 12 млрд грн податкових надходжень для розвитку громад.