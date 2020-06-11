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11 червня 2020, четвер, 09:01 379 Відео
Економіка 2020-06-11T11:00:03+03:00
Українські Новини
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ

Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Активісти, Зловживання, Тернопільський облавтодор, Автодор, Відкат
Відкат. Фото: regionews.ua
Відкат. Фото: regionews.ua

Активісти громадської організації "Громадянський рух "Хвиля" принесли голові Служби автомобільних доріг Тернопільської області Ігорю Раинчуку кілька упаковок кефіру жирністю 1%. За їхніми словами, акція має продемонструвати обурення громадськості діями чиновника, голос якого нещодавно фігурував на плівках, на яких обговорювалися "відкати" з дорожнього будівництва в регіоні. Відео візиту активістів транслировало видання "Файне місто".

"В мережі днями опублікували звукозапис розмови начальника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, де він просить 1% від тендерів для себе особисто. Тому ми сьогодні вирішили зайти до нього в гості і вручити 1-процентний кефір. Це - все, на що він може розраховувати від держави, громадськості та підрядників", - розповів голова організації Олексій Станько, пишет "Тернопіль".

"Більше години чекали активісти керівника САД, проте в установі їх відкрито ігнорували. Спочатку пояснили, що почалася обідня перерва, але навіть через півтори години вона чомусь не завершилася. Олексій Станько та Роман Ничвидюк залишили кілька пляшок і пакетів кефіру під зачиненими дверима приймальні, в яку їх так і не пустили", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член транспортного комітету Верховної ради Ігор Василів оприлюднив записи, на яких люди з голосами голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раинчука і його радника Олега Виничука обговорюють корупційні схеми при будівництві доріг в області. Голос, схожий на Раинчука, стверджує, що щоб "жити правильно" йому потрібен 1% "відкату" з дорожніх підрядів. Нардеп закликав ймовірних учасників запису написати явку з повинною і анонсував колективну заяву в правоохоронні органи за підписом народних депутатів.

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