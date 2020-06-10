Бойко назвав програму МВФ ганьбою і зрадою України

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформ - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи затвердження Міжнародним валютним фондом (МВФ) нової програми stand-by для України, назвав цю "ганьбою і зрадою України".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"За програмою stand-вy нам обіцяють за 2 роки 5 млрд доларів. І це при тому, що загалом тільки за кредитами МВФ за 2019 -2021 роки ми повинні повернути 4,4 млрд доларів. Це означає, що українська влада під цілу купу політичних зобов’язань взяла у фонду гроші, щоб погасити минулі кредити. Замість реструктуризації боргів, замість того, щоб домовлятися на користь держави, влада гарантує прибуток міжнародним фінансовим спекулянтам, які завели гроші в облігації ОВДП. І все це буде зроблено за рахунок українського народу і нашої держави", - наголосив політик.

Він зазначив, що МВФ не цікавить подолання військової корупції в Україні, припинення війни та спрямування коштів на стимулювання української економіки, вони мають зовсім інші цілі.

"У зовнішніх позичальників зовсім інша мета – отримати свої надприбутки, знищити Україну як соціальну державу. Вони не наполягають на необхідності виходу України з режиму санкцій по відношенню до РФ, що могло б реально допомогти вітчизняним виробникам, дати ринки збуту експортерам, створити робочі місця, на розвитку медицини та освіти. Їм потрібно забрати під зовнішнє управління найцінніші активи України. І нинішня влада їм радо у цьому допомагає", - підкреслив Юрій Бойко.

Опозиціонер наголосив, що ОПЗЖ не підтримає таку "антикризову" програму.

"Ми пропонуємо провести чесну реструктуризацію зовнішніх боргів, припинити війну, інвестувати в економіку, розвиток громад і допомогу сім’ям. Саме це зараз роблять наші західні партнери у той час як нам радять порізати соціальні виплати та знищити промисловість. Крім того, ми наполягаємо на тому, щоб президент презентував громадянам у Верховній Раді свою програму забезпечення миру та виходу з кризи. Досить виставляти цапами-відбувайлами чергових чиновників Кабміну, нарікати на недоліки у роботі уряду і жартувати з журналістами на прес-конференціях. Народ і парламент повинні, нарешті, знати, куди веде країну чинний Президент", - сказав Юрій Бойко.