11.06.20 10:00 Круглий стіл: "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді"

Асоціація "Укрводоканалекологія" запрошує взяти участь у засіданні круглого столу "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді". Круглий стіл буде проходити онлайн на платформі ZOOM 11 червня з 10 до 12 години.В порядку денному питання, які хвилюють кожного мешканця нашої країни, а саме: Як проблеми галузі водопровідно-каналізаційного господарства впливають на якість надання послуг. Президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Голова правління – генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький. Які саме закони потрібно прийняти, щоб вирішити питання питної води в Україні. Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Євген Пивоваров. Яка роль Мінрегіону України в управлінні стратегією галузі. Заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону України Віктор Токаренко. Якою є політика Держави по управлінню водними ресурсами. Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко. Що нам відомо про джерела водопостачання для водоканалів України. В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк. Яка стратегія та тактика в забезпеченні питною водою в Україні. Директор ДП «НДКТІ МГ» Валерій Кравченко. Які кроки робить держава у стратегічних питаннях вирішення проблем із сталого водопостачання в Україні та підтримка ЄС цього напрямку. Національний координатор проекту «Водна ініціатива ЄС для країн Східного партнерства» Наталія Закорчевна. Яка потреба підприємств галузі водопровідно-каналізаційного господарства у новітніх технологіях. Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін. Програма «Питна вода» - її доля в майбутньому. Директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь. Брифінг для журналістів. Директор з інформаційної політики Вікторія Яковлєва. Усі бажаючі можуть зареєструватися та акредитуватися за посиланням: https:\/\/forms.gle\/hcnVpNui9JjzWjcPAПісля реєстрації Вам буде надіслано інформацію для підключення.Представники ЗМІ можуть задавати свої питання в чаті під час круглого столу, відповіді на які будуть озвучені на брифінгу.