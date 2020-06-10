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  • 11.06.20 10:00 Круглий стіл: "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді"
10 червня 2020, середа, 17:44 8
Прес-центр 2020-06-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
11.06.20 10:00 Круглий стіл: "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді"

11.06.20 10:00 Круглий стіл: "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді"

Алина Заика

Асоціація "Укрводоканалекологія" запрошує взяти участь у засіданні круглого столу "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді"


Круглий стіл буде проходити онлайн на платформі ZOOM 11 червня з 10 до 12 години.

В порядку денному питання, які хвилюють кожного мешканця нашої країни, а саме:

  • Як проблеми галузі водопровідно-каналізаційного господарства впливають на якість надання послуг. Президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Голова правління – генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький.
  • Які саме закони потрібно прийняти, щоб вирішити питання питної води в Україні. Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Євген Пивоваров.
  • Яка роль Мінрегіону України в управлінні стратегією галузі. Заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону України Віктор Токаренко.
  • Якою є політика Держави по управлінню водними ресурсами. Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко.
  • Що нам відомо про джерела водопостачання для водоканалів України. В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.
  • Яка стратегія та тактика в забезпеченні питною водою в Україні. Директор ДП «НДКТІ МГ» Валерій Кравченко.
  • Які кроки робить держава у стратегічних питаннях вирішення проблем із сталого водопостачання в Україні та підтримка ЄС цього напрямку. Національний координатор проекту «Водна ініціатива ЄС для країн Східного партнерства» Наталія Закорчевна.
  • Яка потреба підприємств галузі водопровідно-каналізаційного господарства у новітніх технологіях. Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін.
  • Програма «Питна вода» - її доля в майбутньому. Директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь.
  • Брифінг для журналістів. Директор з інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

Усі бажаючі можуть зареєструватися та акредитуватися за посиланням: https://forms.gle/hcnVpNui9JjzWjcPA

Після реєстрації Вам буде надіслано інформацію для підключення.
Представники ЗМІ можуть задавати свої питання в чаті під час круглого столу, відповіді на  які будуть озвучені на брифінгу.
 

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