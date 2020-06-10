11.06.20 10:00 Круглий стіл: "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді"

Асоціація "Укрводоканалекологія" запрошує взяти участь у засіданні круглого столу "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді".



Круглий стіл буде проходити онлайн на платформі ZOOM 11 червня з 10 до 12 години.



В порядку денному питання, які хвилюють кожного мешканця нашої країни, а саме:

Як проблеми галузі водопровідно-каналізаційного господарства впливають на якість надання послуг. Президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Голова правління – генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький.

Президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Голова правління – генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький. Які саме закони потрібно прийняти, щоб вирішити питання питної води в Україні. Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Євген Пивоваров.

Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Євген Пивоваров. Яка роль Мінрегіону України в управлінні стратегією галузі. Заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону України Віктор Токаренко.

Заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону України Віктор Токаренко. Якою є політика Держави по управлінню водними ресурсами. Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко.

Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко. Що нам відомо про джерела водопостачання для водоканалів України. В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк. Яка стратегія та тактика в забезпеченні питною водою в Україні. Директор ДП «НДКТІ МГ» Валерій Кравченко.

Директор ДП «НДКТІ МГ» Валерій Кравченко. Які кроки робить держава у стратегічних питаннях вирішення проблем із сталого водопостачання в Україні та підтримка ЄС цього напрямку. Національний координатор проекту «Водна ініціатива ЄС для країн Східного партнерства» Наталія Закорчевна.

Національний координатор проекту «Водна ініціатива ЄС для країн Східного партнерства» Наталія Закорчевна. Яка потреба підприємств галузі водопровідно-каналізаційного господарства у новітніх технологіях. Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін.

Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія», Директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін. Програма «Питна вода» - її доля в майбутньому. Директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь.

Директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь. Брифінг для журналістів. Директор з інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

Усі бажаючі можуть зареєструватися та акредитуватися за посиланням: https://forms.gle/hcnVpNui9JjzWjcPA



Після реєстрації Вам буде надіслано інформацію для підключення.

Представники ЗМІ можуть задавати свої питання в чаті під час круглого столу, відповіді на які будуть озвучені на брифінгу.

