"Нацкорпус" закликав активістів прийти на розгляд справи проти ветеранів, які "впустити" Сергія Сивоху

12 червня Печерський районний суд м. Києва розглядатиме позов колишнього радника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергія Сивохи, що поданий проти ветеранів операції об'єднаних сил (ООС), за участю яких сталася бійка під час презентації Національної платформи примирення та єдності. З цього приводу представники політичної партії "Національний корпус" звернулися до українських патріотів із закликом прийти до будівлі суду в п'ятницю, щоб підтримати ветеранів та забезпечити справедливий розгляд справи.

Про це йдеться у відеозверненні, що опубліковане в Telegram-каналі "Нацкорпуса".

"До Печерського районного суду у якості потерпілого викликаний Сивохо С.А., який, по суті, звинувачує захисників України, ветеранів російсько-української війни у вчиненні протидії російській диверсії у самому центрі Києва. На жаль, при владі Зеленського – це злочин. А ветеранів тепер звинувачують у тому, що не втримали у вертикальному положенні ватного сепаратиста Сивоху", – вказано у відеозверненні.

"Нацкорпус" звернувся до українських патріотів і націоналістів із закликом прийти до Печерського райсуду Києва 12 червня о 14:30, щоб підтримати ветеранів та висловити протест діям "ватяною влади" на Донбасі.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року в Києві мала відбутися презентація Нацплатформы примирення та єдності, ініціатором створення якої виступив тодішній радник секретаря РНБО Сивоха. На заході були присутні активісти "Нацкорпуса" – зокрема, керівник київського осередку партії Сергій Тамарін, ветерани Юрій Капля та Олександр Демидов.

Вони звернулися до Сивохи з критикою і заявили, що Нацплатформа примирення не може існувати, коли насправді в Україні йде війна, а не внутрішній конфлікт. В процесі сварки почалася штовханина, в ході якої Сивохо опинився на підлозі.