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10 червня 2020, середа, 17:41 159
Верховна Рада і партії 2020-06-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
"Нацкорпус" закликав активістів прийти на розгляд справи проти ветеранів, які "впустити" Сергія Сивоху

"Нацкорпус" закликав активістів прийти на розгляд справи проти ветеранів, які "впустити" Сергія Сивоху

Сергій Паламаренко
Печерський райсуд Києва, Нацкорпус, Сергій Сивохо, Сергій Тамарін, Юрій Капля, Олександр Демидов

12 червня Печерський районний суд м. Києва розглядатиме позов колишнього радника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергія Сивохи, що поданий проти ветеранів операції об'єднаних сил (ООС), за участю яких сталася бійка під час презентації Національної платформи примирення та єдності. З цього приводу представники політичної партії "Національний корпус" звернулися до українських патріотів із закликом прийти до будівлі суду в п'ятницю, щоб підтримати ветеранів та забезпечити справедливий розгляд справи.

Про це йдеться у відеозверненні, що опубліковане в Telegram-каналі "Нацкорпуса".

"До Печерського районного суду у якості потерпілого викликаний Сивохо С.А., який, по суті, звинувачує захисників України, ветеранів російсько-української війни у вчиненні протидії російській диверсії у самому центрі Києва. На жаль, при владі Зеленського – це злочин. А ветеранів тепер звинувачують у тому, що не втримали у вертикальному положенні ватного сепаратиста Сивоху", – вказано у відеозверненні.

"Нацкорпус" звернувся до українських патріотів і націоналістів із закликом прийти до Печерського райсуду Києва 12 червня о 14:30, щоб підтримати ветеранів та висловити протест діям "ватяною влади" на Донбасі.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року в Києві мала відбутися презентація Нацплатформы примирення та єдності, ініціатором створення якої виступив тодішній радник секретаря РНБО Сивоха. На заході були присутні активісти "Нацкорпуса" – зокрема, керівник київського осередку партії Сергій Тамарін, ветерани Юрій Капля та Олександр Демидов.

Вони звернулися до Сивохи з критикою і заявили, що Нацплатформа примирення не може існувати, коли насправді в Україні йде війна, а не внутрішній конфлікт. В процесі сварки почалася штовханина, в ході якої Сивохо опинився на підлозі.

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