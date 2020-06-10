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  • "Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок
10 червня 2020, середа, 17:25 427
Економіка 2020-06-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок

"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок

Надежда Комендантова
Олександр Ярославський, Екополіс-ХТЗ
"Екополіс ХТЗ"

Бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, буде сприяти комерційному використанню розробок і технологій Національного аерокосмічного університету ім. Н. Е. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Про це йдеться у Меморандумі, підписаному керуючою компанією бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" і ХАІ.

Серед цілей Меморандуму – розробка, проектування і виробництво авіаційної, ракетно-космічної та супутникової техніки. Крім цього, бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" буде допомагати шукати бізнес-партнерів для ХАІ в сфері розробок для проектування та модернізації газотурбінних установок, систем управління і радіоелектронного обладнання.

Наголошується, що згідно з укладеним Меморандумом розробку, адаптацію та подальше індустріальне впровадження фахівці та науковці з ХАІ можуть проводити на базі технопарку "Екополіс ХТЗ".

Раніше бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" підписав аналогічні меморандуми про спільний пошук партнерів з іншими основними науково-технологічними центрами Харкова: Харківським університетським консорціумом провідних вузів міста, Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут", Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. А. Н. Соколовського".

Науково-дослідні центри Харкова спільно з бізнес-парком "Екополіс ХТЗ" націлені на пошук комерційних партнерів для розробок у науково-технологічній сфері та сфері прикладних технологій для подальшої спільної реалізації цих проектів. Меморандуми закладають базу для розвитку співробітництва між бізнесом і наукою в рамках діяльності харківського технопарку Ярославського, який стане центром розвитку наукомістких виробництв, а також дослідної та R&D діяльності для впровадження інноваційних технологій і рішень.

Багатогалузевий бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ" — довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського на основі площ Харківського тракторного заводу (ХТЗ). У Харкові буде створена інноваційна ділова, дослідницька і виробнича екосистема світового рівня. Плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд створить в Україні не менше 10 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного та торговельного комплексів, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та навчальних центрів. Згідно із заявами представників міськради "Екополіс ХТЗ" є якірним проектом стратегії Харкова на найближче десятиліття.

 

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