Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва, – Сазонов

Політичний оглядач Кирило Сазонов розкритикував практично усіх кандидатів у мери Києва. За його словами, на сьогодні лише Віталій Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва.

Про це політолог заявив на своїй сторінці блога.

"У Миколи Тищенко купа бордів з невиразними загальними посиланнями. Схоже, у "Слузі народу" його не розглядають в якості головного кандидата. Який піде на мера та поведе фракцію до Київради. У Віталія Кличка все простіше – він діючий міський голова та повинен показувати результат вже сьогодні. Що і є головною проблемою. Ну й відхреститися від Порошенка теж важливо встигнути – ми бачимо. "Голос" точно висуне Притулу, хоча сам телеведучий ще думає. Тобто поки що жодних реальних планів розвитку столиці бути не може. Пальческий активно працює над підвищенням своєї популярності в телевізорі та лає владу в цілому. Що він пропонує в якості програми я поки не чув. А час іде", - написав Сазонов.

На його думку, лише "Батьківщина" вже вдало стартувала у Києві та йде за логічною послідовності дій.

"Зовнішня реклама зробила молодого лідера міської парторганізації Віталія Нестора впізнаваним, після чого він представив нову стратегію розвитку Києва. Не лаяв конкурентів, не давав загальних обіцянок когось зробити, побудувати взагалі мости і полагодити всі дороги. Тобто без примітивних туманних обіцянок ні про що – запропонував серйозну дискусію саме про стратегію. Це, до речі, проблема для конкурентів. Тому що навішати бордів із загальними туманними гаслами просто – питання грошей. А щоб говорити про загальну стратегію її треба спочатку написати. І не за ніч на коліні, як курсову. Тому що планка дискусії вище цього рівня", - заявив політолог.

Нагадаємо, що чергові вибори мера Києва повинні відбутися 25 жовтня. У той же час планово відбудуться вибори місцевої влади по регіонах України. Результати виборів офіційно оголосять до 9 листопада 2020 року. Влада озвучила рішення не відміняти і не переносити місцеві вибори.