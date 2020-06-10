підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 червня 2020, середа, 16:59 168
Вибори 2020-06-10T18:15:03+03:00
Українські Новини
Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва, – Сазонов

Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва, – Сазонов

Сергій Паламаренко
Батьківщина, Мер Києва, Кирило Сазонов, Віталій Нестор, Місцеві вибори-2020
Кирило Сазонов. Фото: ukrlife.tv
Кирило Сазонов. Фото: ukrlife.tv

Політичний оглядач Кирило Сазонов розкритикував практично усіх кандидатів у мери Києва. За його словами, на сьогодні лише Віталій Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва.

Про це політолог заявив на своїй сторінці блога.

"У Миколи Тищенко купа бордів з невиразними загальними посиланнями. Схоже, у "Слузі народу" його не розглядають в якості головного кандидата. Який піде на мера та поведе фракцію до Київради. У Віталія Кличка все простіше – він діючий міський голова та повинен показувати результат вже сьогодні. Що і є головною проблемою. Ну й відхреститися від Порошенка теж важливо встигнути – ми бачимо. "Голос" точно висуне Притулу, хоча сам телеведучий ще думає. Тобто поки що жодних реальних планів розвитку столиці бути не може. Пальческий активно працює над підвищенням своєї популярності в телевізорі та лає владу в цілому. Що він пропонує в якості програми я поки не чув. А час іде", - написав Сазонов.

На його думку, лише "Батьківщина" вже вдало стартувала у Києві та йде за логічною послідовності дій.

"Зовнішня реклама зробила молодого лідера міської парторганізації Віталія Нестора впізнаваним, після чого він представив нову стратегію розвитку Києва. Не лаяв конкурентів, не давав загальних обіцянок когось зробити, побудувати взагалі мости і полагодити всі дороги. Тобто без примітивних туманних обіцянок ні про що – запропонував серйозну дискусію саме про стратегію. Це, до речі, проблема для конкурентів. Тому що навішати бордів із загальними туманними гаслами просто – питання грошей. А щоб говорити про загальну стратегію її треба спочатку написати. І не за ніч на коліні, як курсову. Тому що планка дискусії вище цього рівня", - заявив політолог.

Нагадаємо, що чергові вибори мера Києва повинні відбутися 25 жовтня. У той же час планово відбудуться вибори місцевої влади по регіонах України. Результати виборів офіційно оголосять до 9 листопада 2020 року. Влада озвучила рішення не відміняти і не переносити місцеві вибори.

Більше новин про: Батьківщина Мер Києва Кирило Сазонов Віталій Нестор Місцеві вибори-2020

Якщо не перенести вибори на 179-му окрузі, Харківс...
Київ повинен стати стратегічним партнером та інвес...
Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за ...
У Кличка заявили, що не можуть нічого зробити із 2...
Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги ЄС
На Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, склали адмінпротокол
Новини
Бойко назвав програму МВФ ганьбою і зрадою України 18:08
Гривня зміцнилася. Курс гривні на міжбанку в середу 17:54
11.06.20 10:00 Круглий стіл: "Чи будемо з водою. Що впливає на якість питної води: питання та відповіді" 17:44
"Нацкорпус" закликав активістів прийти на розгляд справи проти ветеранів, які "впустити" Сергія Сивоху 17:41
Порошенко повідомляють про підозру. Скріншот відео ДБР
Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру 17:27
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok