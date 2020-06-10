Владу не хвилюють дороги, владу хвилюють лише гроші з цих доріг, – Євген Червоненко

Замість збільшення поборів з вантажоперевізників під слушним приводом ремонту та будівництва доріг в Україні, влада повинна, насамперед, публічно відзвітувати про наповнення державного дорожнього фонду за рахунок акцизів на паливо та інших податків і цільове використання цих коштів.

Про це заявив колишній міністр транспорту і зв'язку України (2005 рік) Євген Червоненко, коментуючи зареєстровані у Верховній раді України законопроекти №3544 та №3545 про внесення змін до законодавчих актів та Бюджетного кодексу про введення плати за автомобільні дороги загального користування з вантажоперевізників.

"Ці законопроекти я можу назвати лише маразмом. Це продовження політики отримання грошей з кого-небудь за будь-яку ціну. Всі податки на дороги сьогодні регламентовані законодавством, яким і формується дорожній фонд. Питання в іншому, що в цей дорожній фонд постійно всі, кому не лінь залазять своїми руками. І прозорості в тому, що відбувається сьогодні з дорогами ніякої немає. Немає жодного звіту щодо використання на дороги грошей, отриманих від акцизу на пальне. А це – чималі гроші", - сказав Червоненко.

Він додав, що намір влади спочатку брати гроші за дороги з іноземних перевізників обернуться дзеркальною відповіддю з боку Європи, що остаточно призведе до втрати Україною залишків вантажного транзиту.

"Якщо будуть брати гроші за проїзд з іноземців – влада знову наступить на старі граблі. Колись, ще за Ющенка, вже намагалися це зробити. Це призвело до посилення заходів до українського перевізника. Все у світі дзеркально. Якщо ми це запровадимо, ті ж поляки введуть обмеження на ввезення палива та плату за свої дороги. Ми й так віддали весь автомобільний вантажний транзит білорусам. Нас об'їжджають через корупцію та якість доріг, тікають, як чорт від ладану. Таким чином, ми втратимо залишки транзиту. Брати більше ніж можливо – це не доїти корову, а різати її на м'ясо. Хіба мало що потрібно владі? Їм треба гроші будь-якою ціною. А самі дороги їх хвилюють мало", - резюмував Червоненко.

Також про досить негативні наслідки прийняття відповідних законопроектів попередив експерт асоціації Український клуб аграрного бізнесу Олег Нестеров. За його словами, найбільш гостро нововведення торкнеться аграріїв, що призведе до зростання цін на зерно та іншу сільгосппродукцію.

"За даними Держстату, автомобільним транспортом в 2019 році було перевезено 19,1 млн тонн зерна. Якщо порахувати, що усе перевозиться зерновозами по 40 тонн на середню дистанцію, що визначив Держстат, при введенні тарифів за користування дорогами, лише за перевезення зерна доведеться додатково доплатити 256,6 млн гривень. Але, якщо врахувати, що зерно також перевозиться вантажівками меншою вантажопідйомністю, витрати можуть бути ще більше", - зазначив Нестеров. Він додав також, що аграріям доведеться ще доплатити близько 900 млн гривень на обладнання для машин електронними приладами контролю за внесення дорожньої плати. І ці всі витрати аграрії безумовно закладуть в собівартість продукції.

"Виходячи з пояснень розробників законопроектів – така ініціатива вводиться з метою вирішити питання збільшення доходів дорожнього фонду, покращити технічний стан доріг та дорожньої інфраструктури. При цьому, неодноразово йдуть посилання на те, що такий механізм діє в ЄС, а в Білорусі взагалі 1 787 км платних доріг. Заради справедливості слід констатувати наявність в ЄС суттєво кращою дорожньої інфраструктури – автобани, магістралі з більш ніж 2 смугами руху в одну сторону, якість покриття доріг. В Україні відсутні якісні платні дороги, а дорожня інфраструктура дійсно потребує поліпшення, на що й виділяються з бюджету кошти, який наповнюється по суті тими самими перевізниками та бізнесом через акцизи та податки. Але зробити це через додаткове фінансове навантаження на всю економіку країни, виглядає, як чергова ініціатива "обілетити" бізнес, що призведе до тінізації роботи перевізників та втрати можливості нормально контролювати ситуацію з перевезеннями по Україні", - резюмував Олег Нестеров.