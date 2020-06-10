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10 червня 2020, середа, 15:09 147
Фінанси 2020-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Телефонна лінія ПЛІД вже у 1-й місяць роботи довела свою ефективність, – в.о. голови ДФС

Телефонна лінія ПЛІД вже у 1-й місяць роботи довела свою ефективність, – в.о. голови ДФС

Сергій Паламаренко
ДФС України, Гаряча лінія, Сергій Солодченко, ПЛІД
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

Запроваджена Державною фіскальною службою (ДФС) України телефонна лінія ПЛІД (персональна лінія інтерактивного доведення) за місяць роботи прийняла 60 дзвінків. Тобто бізнес досить активно користується наданою їм додатковою можливістю захисту або ж реалізації свої прав.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови ДФС Сергій Солодченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вирішив експериментувати та запустити нестандартну ідею – персональну лінію інтерактивного доведення (#ПЛІД). Це мій особистий номер телефону (+380 93 195 77 84), який я оприлюднив у Facebook. Підприємці можуть контактувати зі мною напряму та повідомляти про неправомірні дії податкової міліції під час проведення ними обшуків, допитів тощо. За місяць, протягом якого цей телефон працює, надійшло 60 дзвінків", - йдеться в повідомленні.

Солодченко також зазначив, що ПЛІД стала не лише додатковим інструментом для комунікації служби з бізнесом, а й її запровадження вплинуло на роботу працівників ДФС.

"Усі працівники ДФС також усвідомлюють, що, в разі їх неправомірних дій, я про це дізнаюсь. В результаті, ще й дисципліна в лавах служби зростає", - пояснив він.

За словами Солодченка, напочатку на лінію телефонували, щоб перевірити чи працює вона.

Наразі переважна кількість дзвінків поки що стосується блокування податкових накладних.

"Пояснюю всім, що зараз податкова міліція не входить до складу комісій з питань зупинення реєстрації податкових накладних", - додав Солодченко.

Він вважає, що ПЛІД успішно виконує свою місію, яка полягає в оперативному реагуванні на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції.

"Тому я буду продовжувати цю практику й надалі, щоб змінити філософію діяльності та сприйняття податкової міліції, контролювати дії своїх підлеглих та не допускати їх некоректної поведінки", - наголосив в.о. голови ДФС.

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