Запропоновані "Медичними закупівлями" ціни на засоби захисту були завищеними на третину, – ЗМІ

Державне підприємство (ДП) "Медичні закупівлі України", яке виступає контрагентом з централізованої закупівлі ліків та медвиробів за кошти державного бюджету, у своїх пропозиціях щодо придбання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для працюючих з хворими на COVID-19 медиків, завідомо вказало завищені ціни на ЗІЗ, повідомило інтернет-видання КП в Україні.

Про це свідчить проект Плану використання бюджетних коштів на 2020 рік за програмою "Централізована закупівля державним підприємством "Медичні закупівлі України" ЗІЗ, який був поданий ДП на розляд Міністерства охорони здоров'я 2 квітня.

Документ, який опинився у розпорядженні редакції, свідчить, що підприємство "Медичні закупівлі" пропонувало закупити респіратори класів захисту FFP2/FFP3 за 130 гривень/шт.

Провівши власний моніторинг, МОЗ запропонувало альтернативні варіанти, які забезпечували економію бюджетних коштів та необхідний для медиків рівень захисту. Так, за пропозицією міністерства, респіратори класів захисту FFP2/FFP3 планувалось купувати за 100 гривень/шт. Така ціна на момент проведення моніторингу була оптимальною на ринку.

МОЗ сформувало загальну потребу в ЗІЗ для всієї країни. Ці розрахунки були подані та затверджені Кабінетом Міністрів та бюджетним комітетом Верховної Ради. Наразі, в ході торгів, ДП "Медичні закупівлі" вдалося сформувати пропозицію за ще нижчою, ніж затверджена, ціною. Після проведення закупівлі всі зекономлені кошти будуть повернені до загального бюджету країни.