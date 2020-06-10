Зеленський обманює учасників Нормандського формату і зриває діалог з ОРДЛО, - платформа Бойка

"Президент Зеленський обманює учасників Нормандського формату і зриває реальний діалог з Донецьком і Луганськом". Про таке зазначається у заяві Опозиційної платформи – За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

Зокрема в документі наголошено, що за рік всі мирні наміри української влади згасли. Політика Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі скотилася до позицій радикалів, які домагаються зриву Мінських угод і продовження бойових дій.

Слідом за своїми новими друзями з "партії війни" влада відмовляється від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, хоча такі переговори є єдиним шляхом досягнення миру. Цей підхід був узгоджений на переговорах "нормандської четвірки" в Парижі. Президент Зеленський це визнав і взяв зобов'язання такий діалог організувати. Але сьогодні президент і його переговірники роблять все, щоб не виконувати ці зобов'язання і поховати Мінські угоди.

"Тепер офіційний Київ хоче видати за представників Донецька та Луганська своїх призначенців і з ними вести діалог. Очевидно, що переговори представників Зеленського з представниками Зеленського не дадуть результату. Це безглузда метушня. Вона не дасть ні припинення вогню, ні розведення військ на лінії зіткнення, ні узгодження політичних умов для припинення конфлікту.

Єдина мета введення фейкових представників непідконтрольних територій до Мінського процес – це обман європейських партнерів, в надії виторгувати продовження санкцій щодо Росії", - йдеться у документі.

З цього приводу Опозиційна платформа – За життя заявляє про деградацію політики Зеленського щодо мирного врегулювання. Маніпуляції зі складом Мінської контактної групи – явно провальний хід. Це не зміцнить, а послабить позиції України на переговорах і підірве її міжнародну репутацію. В результаті робота Тристоронньої контактної групи в Мінську може бути паралізована, і це призведе до зростання напруги та ескалації конфлікту.

"Ми вимагаємо від влади припинити курс на зрив мирного врегулювання. Почати реальний діалог з представниками Донецька та Луганська. Організувати розведення сил від лінії зіткнення і добитися стійкого припинення вогню. Забезпечити прийняття всіх політичних рішень, досягнутих в рамках "нормандської четвірки" і передбачених Мінськими угодами", - підкреслено в документі.

"Україні потрібен мир, а не сьомий рік правління режиму Порошенка", - резюмується в тексті заяви партії ОП-ЗЖ.