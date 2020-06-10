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10 червня 2020, середа, 09:25 367
Медицина 2020-06-10T10:00:02+03:00
Українські Новини
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ

"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ

Ірина Дорофейчук
Фармацевтична фірма
Фармацевтична компанія
Фармацевтична компанія "Дарниця". Фото: ФКД

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала виробництво нового антисептичного засобу Darsept. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні йдеться, що Darsept - антисептик широкого спектру дії, який володіє антимікробною активністю щодо бактерій і вірусів. Засіб містить 75% етилового спирту, ефективно дезінфікує шкіру і поверхні від збудника COVID-19. За рахунок вмісту декспантенолу антисептик не пересушує шкіру рук, живлячи її і відновлюючи ушкоджені ділянки.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, рецептура Darsept враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому засіб не тільки ефективний, але й безпечний.

"Антисептики входять в арсенал засобів індивідуального захисту і є ефективними інструментами уповільнення поширення COVID-19. Тому "Дарниця" розробила рецептуру безпечного і ефективного дезинфікуючого розчину Darsept. Важливо, що рецептура враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якість і безпека для нас принципові, тому для виробництва Darsept ми використовуємо реактиви фармакопейної якості. "Дарниця" продовжує відслідковувати потреби ринку і готова забезпечити випуск дезінфікуючих засобів широкого спектру дії в інших формах і дозах", - зазначив він.

Darsept внесено в Єдиний державний реєстр дезінфекційних засобів МОЗ України. Засіб випускається у флаконах ємністю 50 мл з відкидним ковпачком. Такий формат відповідає міжнародним рекомендаціям щодо застосування антисептичних засобів і дозволяє розподілити необхідну кількість розчину по всій поверхні рук. "Дарниця" випустила три види антисептика: класичний, а також з ароматом натуральних ефірних масел лаванди і лимона.

Раніше за пандемії коронавіруса "Дарниця" змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. Крім цього, компанія запустила проект по створенню ліків від коронавіруса на основі гидроксихлорохина.

Фармацевтична компанія "Дарниця" з 1998 року є лідером в Україні за обсягом продажів ліків у натуральному вираженні. За підсумками 2019 частка "Дарниці" склала 13,76%. Стратегічні напрямки - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. У 2019 компанія на 10,3% збільшила чистий виторг від реалізації продукції.

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