Гармаш переїхав до Києва ще в середині 2000-х і не може бути "донецьким переселенцем" для ТКГ, - Олена Бондаренко

Політик і громадський діяч Олена Бондаренко вкрай скептично відгукнулася про долучення до засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з цих територій. Про це вона написала на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook. "З подивом для себе дізнаюся, що в контактну групу в Мінськ делегують якихось "переселенців" Дениса Казанського і Сергій Гармаша. Давайте розбиратися - хто вони такі і чи є переселенцями. Обидва працювали на повністю грантоєдському соросятському сайті "Остров", основним завданням якого було поливати помиями регіоналів і комуністів на Донбасі. Причому, вольготненько і свободненько вони це робили саме за "диктатора" Януковича і "донецьких бандитів". І якщо Казанського я знати не знаю і не пам'ятаю, коли він покинув донецьку землю, то другий наш персонаж Сергій Гармаш мені дуже добре знайомий. Вже цей навряд чи потягне на переселенця, бо жив і оббивав київські пороги вже з другої половини 2000-них. Звідки я знаю?! Так ось звідки. Цей персонаж дуже потребував посвідчення помічника народного депутата і попросився до Бориса Колеснікова. Але у Колеснікова був вже повний комплект помічників і він зателефонував мені і попросив взяти Гармаша в помічники на громадських засадах. Гармаш приходив іноді і ділився своїм непростим нетрадиційним життям у столиці. Завжди був у перших рядах на отримання грантів і, по всій видимості, вже пов'язував себе більше зі столицею, ніж з ненависним йому Донецьком. Так що, пане Зеленський і ваша неповажна шобла наперсточників. Ваші кандидатури "від імені переселенців" - фальшивка. ніхто з донеччан або луганчан не делегував. Узбагойтесь.", - резюмувала свою замітку Олена Бондаренко.