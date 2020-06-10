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  • Гармаш переїхав до Києва ще в середині 2000-х і не може бути "донецьким переселенцем" для ТКГ, - Олена Бондаренко
10 червня 2020, середа, 08:45 7
Політика 2020-06-10T09:15:22+03:00
Українські Новини
Гармаш переїхав до Києва ще в середині 2000-х і не може бути "донецьким переселенцем" для ТКГ, - Олена Бондаре

Гармаш переїхав до Києва ще в середині 2000-х і не може бути "донецьким переселенцем" для ТКГ, - Олена Бондаренко

Тетяна Зотова
Бондаренко, Гармаш, Донбас, ТКГ, Переселенці, Зеленський
Олена Бондаренко. Фото: facebook.com/E.A.Bondarenko
Олена Бондаренко. Фото: facebook.com/E.A.Bondarenko

Політик і громадський діяч Олена Бондаренко вкрай скептично відгукнулася про долучення до засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з цих територій. Про це вона написала на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"З подивом для себе дізнаюся, що в контактну групу в Мінськ делегують якихось "переселенців" Дениса Казанського і Сергій Гармаша.

Давайте розбиратися - хто вони такі і чи є переселенцями.

Обидва працювали на повністю грантоєдському соросятському сайті "Остров", основним завданням якого було поливати помиями регіоналів і комуністів на Донбасі.

Причому, вольготненько і свободненько вони це робили саме за "диктатора" Януковича і "донецьких бандитів".

І якщо Казанського я знати не знаю і не пам'ятаю, коли він покинув донецьку землю, то другий наш персонаж Сергій Гармаш мені дуже добре знайомий. Вже цей навряд чи потягне на переселенця, бо жив і оббивав київські пороги вже з другої половини 2000-них.

Звідки я знаю?! Так ось звідки. Цей персонаж дуже потребував посвідчення помічника народного депутата і попросився до Бориса Колеснікова. Але у Колеснікова був вже повний комплект помічників і він зателефонував мені і попросив взяти Гармаша в помічники на громадських засадах.

Гармаш приходив іноді і ділився своїм непростим нетрадиційним життям у столиці. Завжди був у перших рядах на отримання грантів і, по всій видимості, вже пов'язував себе більше зі столицею, ніж з ненависним йому Донецьком.

Так що, пане Зеленський і ваша неповажна шобла наперсточників. Ваші кандидатури "від імені переселенців" - фальшивка.

ніхто з донеччан або луганчан не делегував. Узбагойтесь.", - резюмувала свою замітку Олена Бондаренко.

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