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  • Юрій Дощатов: основних кандидатів на пост міністра економіки два
09 червня 2020, вівторок, 20:30 5
Політика 2020-06-09T21:45:02+03:00
Українські Новини
Юрій Дощатов: основних кандидатів на пост міністра економіки два

Юрій Дощатов: основних кандидатів на пост міністра економіки два

Надежда Комендантова
Економіка, міністри
Юрій Дощатов. Фото: facebook/Юрій Дощатов
Юрій Дощатов. Фото: facebook/Юрій Дощатов

Журналіст Юрій Дощатов повідомив, що на сьогодні відомі два основних кандидати на пост міністра економіки.

Про це Дощатов заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ну що, не стану далі тримати інтригу щодо кандидатів на міністра економіки . За останньою інформацією, яка у мене є, основних кандидатів двоє: Андрій Герус та Сергій Єрмілов. Герус, швидше за все, відмовиться (якщо не вже) сам. Залишається Єрмілов. Його вже мало хто пам'ятає. Він двічі був міністром енергетики. Перший раз ще при Кучмі в уряді Віктора Ющенка (2000-2001рр.), потім ще раз – у першому уряді Віктора Януковича (2002-2004 рр.).

Кадр звичайно профі — не знаю, хто буде з цим сперечатися. Не раз чув, що принциповий і не згідливий. Колись вважали, що він людина Віталія Гайдука, як зараз — не знаю. З 2004 року Він майже не з'являвся в публічному просторі. При Януковичі про нього взагалі нічого не було чутно. Начебто не складалися стосунки з Юрієм Бойком.

До речі, в перший раз прізвище Єрмілова як можливого кандидата я почув ще на першому етапі пошуку міністра екології та енергетики в уряд Шмигаля. Але тоді щось не склалося. Як вийде зараз, поки не ясно. Шмигаль тримається за Ольгу Буславець, мовляв, а нафіг нам взагалі міністр – нехай Буславець буде в.о. і далі.

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