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09 червня 2020, вівторок, 19:55 10
Нерухомість 2020-06-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Забудовник пояснив київській владі, що "випадково" забудував частину дороги і кінцеву трамвая

Забудовник пояснив київській владі, що "випадково" забудував частину дороги і кінцеву трамвая

Ірина Дорофейчук
Борщагівка, Швидкісний трамвай, Андрій Павловський, Київпроект девелопмент, ТРК April City
Кінцева зупинка швидкісного трамваю №3
Кінцева зупинка швидкісного трамваю №3 "Кільцева дорога". Фото з відкритих джерел

Журналіст Андрій Павловський повідомив, що у Святошинському районі м. Києва будівельна компанія ТОВ "Київпроект девелопмент", яка веде будівництво нового торгово-розважального комплексу April City на кінцевій зупинці маршруту швидкісного трамваю №3 "Старовокзальна - Кільцева дорога", забудувала частина автомобільної дороги і саму зупинку травмая. Згідно з проектом, трамвайний шлях та платформа для висадки і посадки пасажирів знаходиться всередині будівлі ТРЦ.

Про це журналіст заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні зробили ревізію ТРЦ, який виліз на проїжджу частину. Дивно інше, що над однією зупинкою трамвая звели гіганта, який просто зупинить всі автомобільні потоки. Тут вже з двох смуг для розвороту залишили одну. І найдивовижніше, що місцеві чиновники кажуть - все законно.

Сподіваюся наступний мер Києва вивчить це питання і чиновники, які дали на це дозвіл, понесуть покарання. А Кличко повинен особисто туди з'їздити та подивитися на що пішли роки на посаді глави столиці", - написав Павловський.

Зазначимо, на цій кінцевій зупинці розгортається маршрут швидкісного трамвая №3. Будівництво ТРЦ на Борщагівці в Києві триває прямо над станцією "Кільцева дорога".

Активне будівництво, що ведеться на проспекті Леся Курбаса, планують закінчити в 4-му кварталі 2020 року. Через будівельні роботи не працює частина трамвайної лінії, яка була основною транспортною артерією масиву, не ходить швидкісний трамвай №3, що доставляє масу неприємностей місцевим мешканцям.

Мешканці прилеглих багатоквартирних будинків побоюються, що під час будівництва цієї новобудови їх будинки просто розваляться, оскільки й так вже мають тріщини і знаходяться фактично в аварійному стані. За словами мешканців, сама конструкція ТРК не викликає довіри, оскільки трамвай, який буде проходити під ТРК, може зійти з рейок, зламатися, спалахнути, що є потенційно небезпечним для великої кількості людей.

Як заявляв раніше депутат Київської міської ради Олександр Пабат, він сумнівається в законності будівництва даного ТРЦ.

"У мене виникає багато питань щодо законності будівництва ТРК April Центр, який розташовується на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №3 "Кільцева дорога". З жовтня 2018 року мешканці Борщагівки страждають від транспортних незручностей, а мешканці прилеглих будинків побоюються, що під час будівництва цієї новобудови їх будинку в прямому сенсі слова розваляться, оскільки й так вже мають тріщини і знаходяться фактично в аварійному стані", – сказав Пабат.

Більше новин про: Борщагівка Швидкісний трамвай Андрій Павловський Київпроект девелопмент ТРК April City

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