Влада не має плану виведення економіки з кризи, – Бойко

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що чинна владв не має плану виведення економіки з кризи на тлі пандемії коронавірусу COVID-19, а "красивими слайдами економіку не врятуєш".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що уряду пора припинити малювати яскраві, але далекі від реалій презентації, і розпочати реалізацію дієвих заходів з підтримки людей і економіки, створення робочих місць. "Уряд не зробив нічого, щоб забезпечити роботою людей, які залишилися без засобів до існування. 500 тис. робочих місць, які обіцяв Кабмін, так і залишилися на папері. Я багато років свого життя віддав промисловості і знаю ціну робочого місця. Порожні розмови тут не допоможуть – потрібно займатися конкретно кожною галуззю, визначати вектори розвитку, вибудовувати виробничі ланцюжки всередині країни, забезпечувати вітчизняні підприємства підтримкою і доступними кредитами. Одним словом – робити все, чим займаються всі нормальні країни, щоб підтримати свого виробника", – сказав Бойко.

Народний депутат наголосив, що влада втратила дуже багато часу, просто спостерігаючи за тим, як країна занурюється в економічну катастрофу. "На початок червня країна має тільки навіть не драфт антикризової програми, а її презентацію. При цьому проект документа, який має ключове значення для всієї країни, розроблявся непублічно. Хочу нагадати, що наша партія ще на самому початку карантину представила Антикризовий план, де покроково розписано, що треба зробити для підтримки економіки в умовах кризи. Влада ж "прокарантинила епідемію" і не в змозі вивести країну з кризи", – зазначив співголова парламентської фракції ОПЗЖ.

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За його словами, кредити і кабальні закони для МВФ, а грамотне відновлення економіки за рахунок реструктуризації боргів, повернення традиційних ринків збуту, проведення лояльної до виробників кредитної і податкової політики та інші грамотні і дієві заходи, які пропонує ОПЗЖ, дозволять уникнути економічного колапсу.

"Швидке і ефективне рішення для виведення української економіки з кризи – відновити торгівлю та економічні взаємовигідні відносини з сусідами. Адже багато підприємств були орієнтовані на російський ринок, і політика взаємних санкцій завдала по них дуже потужного удару, позбавивши людей роботи, а місцеві бюджети – доходів. Мир і економічний прагматизм – ось головні складові для процвітання України", – резюмував Юрій Бойко.