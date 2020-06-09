Усов озвучує грандіозні плани завоювання космосу в якості акомпанементу дерибану бюджету, – журналіст

Україна буде відставати від США в питаннях освоєння космосу до тих пір, поки керувати космічною галуззю будуть призначати некомпетентних керівників на кшталт нинішнього голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова.

Про це заявив шеф-редактор порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

За його словами, історія успіху засновника SpaceX Ілона Маска демонструє, що в основі будь-якого прориву лежить ідея. "Ідея Маска проста: ми повинні колонізувати Марс, оскільки концентрація людства на одній планеті несе в собі багато ризиків для його майбутнього. І він здійснив прорив, де чималу роль зіграла американська держава, яка повірило, що Маск може стати ефективніше NASA", - написав Романенко.

Журналіст порівняв чисельність колективу і обороти SpaceX та української космічної галузі. "Знаєте, скільки людей в Україні зайняті у космічній галузі? У 2013 році - 23 500 осіб, а в 2019 рік – 15 500. Скорочення майже в 1,5 рази. Ще "крутіше" показники галузі в грошах. У 2013 році українська космічна галузь оберталася на 375 млн доларів, а в 2019 – 137 млн доларів. Падіння більш ніж в 2 рази. А яка чисельність персоналу компанії SpaceX? 160 осіб у листопаді 2005 року, 6 000 чоловік в 2018 році! При цьому вартість SpaceX більше 37 млрд доларів. В середньому 1 співробітник SpaceX генерує 616 тис. доларів, в Україні 1 працівник космічної галузі генерує 8 838 доларів. Різниця в 70 разів!" - підкреслив Романенко.

На думку автора, ключовим у всій цій історії є "не наявність ресурсів, наявність заводських корпусів або чогось матеріального, а наявність людини". При цьому Романенко висловив сумнів, що таким "активом" є голова ДКАУ Володимир Усов.

Журналіст проаналізував останні інтерв'ю глави космічної сфери, вказавши на нестиковки та просто абсурдні моменти - наприклад, корпоратизацію "Південмашу". "Якщо у тебе надто дорога продукція, то Маск придумує способи її здешевлення. В рази. Що придумує капітан української космічної галузі? Він пропонує довгу схему, де ефективність виробництва починається з того, що потрібно... продати землю, на якій стоїть підприємство", - написав журналіст.

В інший цитаті глави ДКАУ, яку наводить автор, пропонується викласти в Інтернет всі напрацювання і креслення. "Як бачите, і особистість є, і масштаб теж присутній. Фактично глава космічного агентства пропонує технології, які десятиріччами розробляли конструкторські колективи радянських і українських КБ, викласти у відкритий доступ. Ідіотизм, який міг народитися лише у адепта міловановських підходів управління економікою", - зазначив Романенко.

Він додав, що до того, як Усов став главою ДКАУ, він значився директором або власником 3 невеликих компаній "Гуттенбергз", "Електронік Солюшенс" та "Дорога". "В компанії "Гуттенбергз" працювало аж 3 людини, які створювали програмні продукти. Причому робили це настільки успішно, що в 2019 році зацікавили слідчих ДБР (справа N62019150000000437), та йдуть суди. Пізніше міністр освіти і науки України Анна Новосад скаже, що експеримент з електронними підручниками виявився провальним. Завіса", - написав журналіст.

На думку Романенка, головним результатом діяльності Усова на чолі ДКАУ стане розпродаж активів галузі. "Читаєш цю лабуду, і розумієш, що це мрійництво - навіть не імітація, а імітація імітації. Через 10 років, коли Маск вже розгорне базу на Місяці, а його ракети будуть на підльоті до Марса, в Україні будуть продовжувати грандіозні плани завоювання космосу в якості акомпанементу дерибану бюджету. Втім, через 10 років при такому підході вже навіть генерації планів не буде. Землю розпродадуть, заводи розпиляють, конструктори розбіжаться. Але можна сказати одне точно - Україна буде захоплено волати, що хлопчик зі Жмеринки написав код для марсіанського корабля Маска. З такими підходами, як сьогодні, саме так і буде", - резюмував Юрій Романенко.