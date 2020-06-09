Українська влада проігнорувала 100-річчя аса-винищувача Івана Кожедуба

Вчора, 8 червня, в Україні був знаковий ювілей - сторіччя з дня народження уславленого льотчика-винищувача Івана Кожедуба. Це єдиний українець, який став тричі Героєм Радянського Союзу та за час Другої світової війни жодного разу не був збитий. Раніше день народження радянського аса, який народився і навчався літати в Україні, відзначався за часів всіх президентів на загальнодержавному рівні - включаючи Петра Порошенка. І лише за Володимира Зеленського центральна влада взагалі не згадала героя. Відзначили ювілей лише місцева влада Шосткінського району Сумської області, звідки родом Кожедуб.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Івану Кожедубу вчора виповнилося б 100 років, однак українська центральна влада ніяк не прокоментувала цього ювілею. Хоча 9 травня Володимир Зеленський згадав ім'я Кожедуба у своєму привітанні з Днем Перемоги. Кожедуба в своїх зверненнях згадував і Петро Порошенко. Причому екс-гарант не соромився говорити про те, що знаменитий льотчик служив у Червоній армії. Зеленський ж про це сором'язливо промовчав.

В 2015 році святкувалося 95-річчя з дня народження Кожедуба. Вийшла постанова Верховної Ради, підписана спікером Володимиром Гройсманом, в якій пропонувалося відзначити ювілей на державному рівні, а заодно відремонтувати школу й технікум, де навчався герой, а заодно і дорогу в село Ображіївка, де він жив.

Схожа постанова приймалася Радою 10 роками раніше - у 2005 році, коли Президентом був Віктор Ющенко. У нинішнього ж складу Ради руки до Кожедуба не дійшли.

Знаково, що 2 роки тому партія "Європейська солідарність" окремо вітала з днем народження Кожедуба. Однак цього року 100-річний ювілей в парії теж не згадали.

Попередній ювілей Кожедуба - 90-річчя - відзначався ще за Президента Віктора Януковича. Той присвятив цій події персональне звернення. А напередодні 9 травня Янукович та Азаров відкрили пам'ятник льотчику в київському Парку Слави.

Столітній ювілей - куди більш знакова подія. Але українська влада з її приводу промовчала. Причому не лише Рада і Президент, але й вся вертикаль влади. На веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації (ОДА), де традиційно відбуваються пам'ятні заходи, жодного слова немає про сторіччя Кожедуба. І лише Шосткінська райдержадміністрація помітила це подію, присвятивши їй окрему замітку.

З неї випливає, що в селі Ображіївка відбулося покладання квітів до пам'ятника героя. У ньому взяли участь заступник голови Сумської ОДА Сергій Банніков, голова Шосткінської РДА Ігор Волинець та мер Шостки Микола Нога. З представників Києва - лише місцевий уродженець, позафракційний народний депутат Ігор Молоток.

Зібралися ветерани та місцеві мешканці. Представники партії "Слуга народу" на заході не були присутні. Єдиний, хто відзначив ювілей зі складу "Слуги народу" був нардеп Максим Бужанський, який написав про це у своєму Telegram-каналі.

Довідка

Іван Микитович Кожедуб - тричі Герой Радянського Союзу, дослужився від сержанта до маршала авіації. Льотчик-ас часів Великої Вітчизняної війни, найбільш результативний льотчик-винищувач союзників з антигітлерівської коаліції (64 перемоги).

Українець, народився в селі Ображіївка Глухівського повіту Чернігівської губернії (нині Шосткінського району Сумської області) в сім'ї селянина. Всього бойових вильотів - 330, повітряних боїв - 120. Жодного разу не був збитий під час Великої Вітчизняної війни, і хоча його підбивали, він завжди садив свій літак. Після закінчення війни продовжив службу у ВПС. Під час війни в Кореї командував 324-ю винищувальною авіадивізією у складі 64-го винищувального авіакорпусу.

Помер 8 серпня 1991 року. Похований на Новодівичому кладовищі в Москві.