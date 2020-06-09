У Кличка заявили, що не можуть нічого зробити із 200 незаконними забудовами

Київська міська влада не має жодних важелів впливу на незаконних забудовників, а тому потребуватиме допомоги народних депутатів у вирішенні питань щодо припинення або усунення порушень на понад 200 будівельних об’єктах.

Про це радник міського голови Віталія Кличка Максим Бахматов повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"До відома, після того, як місто видало МУО (містобудівні умови і обмеження), воно більше не має важелів впливу. Окрім позову до суду. Адже воно чекає, що держава буде регулятором відносин. Місто виставляє умови, забудовник їх виконує, а якщо ні (як на Мирній) то держава, ставить забудовника на місце", - написав радник Кличка.

В якості прикладу він навів ситуацію із порушеннями на будівництві родини Білозір по вулиці Мирній.

"Отримавши від міста МУО на садибну забудову (приватного) будинку у 4 поверхи, вже побудовано 12. Київських інспекторів на приватну територію не пускають. До речі, народних депутатів теж. Будівництво почали коли пані Оксана була депутатом. Землю вона приватизувала, ще коли була міністром", - розповів Бахматов.

Сам Бахматов нарахував лише в Києві 200 незаконних забудов і звернувся по допомогу до депутатів Верховної Ради України.

"200 незаконних забудов в Києві. 13 депутатів. У когось в районах більше, у когось менше. Я закликаю усіх київських депутатів і всіх депутатів, як пан Олександр (Дубінський), якого дуже цікавить Київ про наступне. Написати депутатські запити, до компетентних силових органів , з приводу того, на яких етапах і що зі слідством по цих об'єктах", - заявив він.

За словами Бахматова, додало проблем у боротьбі із незаконними забудовниками і фактичне знищення державою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

"ДАБІ - розпущено. Нового органу немає. Закону, що б більш суворо карав таких забудовників немає… Доки ДАБІ розпустили, а нове - не створили навіть у пілотній версії, ми будемо отримувати безліч колізій. Можливо навіть почнуть будувати на проїзній частині доріг", - заявив радник міського голови.