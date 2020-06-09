Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі

Фермери з різних регіонів України закликають Верховну Раду детінізувати АПК і зробити умови рівними для всіх сільгоспвиробників.

Зареєстрований наприкінці лютого законопроект № 3131 пропонує ввести мінімальну податкову виплату з кожного гектара землі сільгосппризначення. Розмір виплати становитиме 5% від нормативної вартості землі – близько 1400 – 1500 грн/га. Важливо розуміти, що це не введення додаткового податку, а встановлення мінімальної планки податкових виплат.

Фермери, які легально працюють на землі, підтримують таку ініціативу.

"У нас господарство на 2000 га. Працюємо повністю в "білу". Податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок – платимо всі. Вже зараз сукупно з гектара набігає більше 1700 грн виплат. Чому я маю бути проти встановлення мінімальної виплати, якщо я і так її плачу? І платити повинні всі. Всі аграрії, незалежно від обсягів оброблюваної землі, повинні перебувати в рівних умовах. Як мінімум, це справедливо", – говорить Матвій Палихата, директор ТОВ "Золотники Агро" (Тернопільська область).

З ним погоджується Станіслав Устимец, директор ТОВ "Агро група" (Рівненська область).

"У нас в користуванні 1100 га. Плачу всі податки, на суму 1600 грн вийшов ще у 2018-му році, так що проблем у встановленні мінімальної планки по виплатах не бачу. Я вже плачу більше", – говорить він.

При цьому зазначає, що багато сусідів продовжують працювати в "чорну" і жодних податків намагаються не платити зарплату працівникам видають "у конвертах". Також досить прикладів, коли місцеві фермери за кілька років не платили пайовикам орендну плату, пояснюючи це поганий врожайністю.

"Всі говорять – село вмирає. Винних постійно шукають. А самі не хочуть ні нормальних зарплат людям платити, ні податки в місцевий бюджет. А як селу тоді виживати, якщо самі фермери не хочуть платити податки? Потрібно змушувати нелегалів виходити з "тіні". Добровільно на цей крок вони не підуть", – коментує Станіслав Устимец.

Матвій Палихата додає, що сьогодні серед селян "тіньовики" поширюють чутки, що держава хоче на них навісити новий податок, за який доведеться платити простим людям.

"Люди часто не розуміють, що відбувається, ними легко маніпулювати. Тому важливо не тільки прийняти закон, але і пояснити простим людям на селі, як він працює", – каже Матвій Палихата.

Нагадаємо, ухвалення законопроекту № 3131 і введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі дозволить створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель с/г призначення, а також забезпечити рівне за ступенем напруженості оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками і користувачами.