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  • До 100-річчя з дня народження Івана Кожедуба – спеціальний сюжет в програмі "Ранок з Інтером"
09 червня 2020, вівторок, 14:34 12 Відео
ЗМІ 2020-06-09T15:00:02+03:00
Українські Новини
До 100-річчя з дня народження Івана Кожедуба – спеціальний сюжет в програмі "Ранок з Інтером"

До 100-річчя з дня народження Івана Кожедуба – спеціальний сюжет в програмі "Ранок з Інтером"

Ірина Дорофейчук
Телеканал Інтер, Іван Кожедуб, 100-річчя, Ображіївка

Вчора, 8 червня, виповнилося 100 років з дня народження легендарного льотчика, тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба. До пам'ятної дати телевізійний канал "Інтер" зняв спеціальний сюжет, який транслювався в ефірі програми "Ранок з Інтером" 9 червня.

В сюжеті – про найбільш важливі моменти бойового шляху Івана Кожедуба і про невідомі факти його життя. Журналісти побували на батьківщині Івана Микитовича – у селі Ображіївка Сумської області – та поспілкувалися з його родичами, які за традицією в день народження славетного предка збираються на його малій батьківщині та приносять квіти до пам'ятника герою.

Як хлопчик з маленького села став найрезультативнішим льотчиком-винищувачем Другої світової? За 2 роки на війні Іван Кожедуб збив 64 ворожих літака! Він був для гітлерівців справжнім нічним кошмаром. Як йому вдавалося перемагати? Що допомагало йому залишатися неушкодженим навіть в самих запеклих повітряних боях?

Адже в обличчя смерті він дивився не раз. І міг загинути вже в своєму першому бою: у березні 1943-го на Воронезькому фронті він потрапив під обстріл німецьких "мессерів", а коли почав знижуватися, його літаків помилково обстріляли свої. Що додавало йому сил і впевненості, не дозволяючи опустити руки навіть у найтрагічніших ситуаціях? Яке місце в житті Івана Микитовича займала віра в Бога? Яким унікальним талантом він володів? І яким сім'янином був? Про це та інше – в ексклюзивному сюжеті програми "Ранок з Інтером".

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