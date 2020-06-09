підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії
09 червня 2020, вівторок, 12:43 16
Події 2020-06-09T22:45:09+03:00
Українські Новини
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської траг

Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії

Тетяна Зотова
пожежа, Васильків, Нафтобаза
Пожежа на нафтобазі у Василькові 8 червня 2015 року. Фото: tsn.ua
Пожежа на нафтобазі у Василькові 8 червня 2015 року. Фото: tsn.ua

Винуватці техногенної катастрофи на нафтобазі у Василькові, що сталася 8 червня 2015 року, не зазнали ні кримінального, ні навіть морального покарання. Про таке на своїй сторінці у "Фейсбук" заявив Голова Фонду ліквідації наслідків Васильківської трагедії Олег Верник.

"Чергова річниця Васильківської трагедії - найбільшої техногенної катастрофи за роки Незалежності України. П'ять років тому, 8 червня 2015 року, на нафтовій базі стався вибух, який забрав життя шести людей, ще 16 були травмовані і тисячі постраждали. Люди, держава і екологія зазнали багатомільярдних збитків. Власники нафтової бази навіть не вибачилися. Але наша боротьба триває!", - написав він.

Нагадаємо, п'ять років тому на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася пожежа, яка тривала п'ять днів. Основними версіями слідства вважаються порушення правил безпеки і підпал з метою приховування розтрати.

Більше новин про: пожежа Васильків Нафтобаза

Зростання споживчих цін в Україні сповільнилося в травні
Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомили про підозру у хуліганстві
Новини
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
У Києві підлітки бігали по даху вагона метро і каталися між ними 22:15
Глобальне потепління зробить літо довшим, а зиму коротшою — кліматолог 21:57
ДБР оголосило підозру ще двом ексберкутівцям у справах Майдану 21:26
Спека посилиться до +36. Прогноз погоди на 10 червня 21:00
У Києві затримали проректора університету на хабарі у 220 тисяч гривень 20:38
більше новин
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
Печерський райсуд встановив, що справу проти Писарука і Бахматюка було відновлено незаконно 11:44 Документ
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
більше новин
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok